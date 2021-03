My Hero Academia 307 VF: L’acte final

Ainsi, Deku a révélé son secret aux membres de 1-A et a quitté la Hero Academia. En plus de cela, il mentionne également que All For One est derrière la puissance de One For All, en bref, derrière Deku. En revanche, Endeavour, Hawks et The Best Jeanist passent leur déclaration lors de la conférence de presse. Endeavour leur a promis d’expier ses péchés, quoi qu’il arrive. En plus de cela, il s’assure de prendre toutes les critiques pour ses actions. L’académie de l’UA est désormais prévue pour être l’un des centres d’évacuation désignés. Mon héros académique chapitre 307 va être le nouveau départ de notre héros Deku. Ce serait intéressant de voir comment l’histoire changera le rythme afin qu’elle puisse suivre la décision actuelle de Midoriya. Peut-être, un saut de temps? Découvrons-le-

Chapitre 307: Boku No My Hero Academia

Le chapitre précédent indique clairement que le chapitre 307 de My hero academia va compléter le changement de rythme ainsi que le scénario. Nous pourrions voir un saut de temps ou quelque chose comme ça.

Quand le chapitre 307 de My Hero Academia sortira-t-il?

My Hero Academia Chapitre 307 sortira le 28 mars 2021.

Quand Reddit Raw Scans, Leaks, and Spoilers of Boku No Hero Academia Chapter 307 sortira-t-il?

Habituellement, il faut 2-3 jours pour publier les spoilers avant la date de sortie du prochain chapitre. En plus de cela, les spoilers sont essentiellement les scans bruts qui sont divulgués en ligne et traduits par des accros d’Internet. Nous nous assurerons de mettre à jour cet article si et quand nous recevrons des spoilers appropriés de Chapitre 307 de la BNHA. Nous pouvons nous attendre à ce que les analyses brutes soient publiées d’ici ou vers le 26 mars 2021.

Où lire My Hero Academia Chapitre 307?

Chapitre 307: My Hero Academia est disponible pour lire Viz ou Mangaplus. Puisque le manga est un manga shonen hebdomadaire, il sortira un nouveau chapitre chaque semaine.