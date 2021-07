MY.GAMES triomphe hors de Russie en pleine pandémie

MES JEUX nous sonne de plus en plus par Lame de conquérant, Château de Hustle, Face de guerre ou un Troisième guerre mondiale que nous espérons goûter en septembre avec son envoi de nouveautés ‘à’ Battlefield 2042. Attention, cette WW3 est la même que Tchernobylite, La Ferme 51. Mais le succès de l’entreprise était traditionnellement resté en Russie et dans les États voisins. Quelque chose qu’ils ont inversé ces dernières années, au point qu’ils en retirent maintenant 74% des revenus.

Selon un communiqué de presse qu’ils nous ont envoyé avec la gentillesse habituelle et sans contrainte d’aucune sorte, MY.GAMES a gagné 18% de plus par rapport à l’année précédente. Ceci, dès le deuxième trimestre 2021. Et comment cela nous affecte-t-il ? Pour le moment, nous n’avons pas d’actions dans la société, nous nous retrouvons donc avec le rôle d’observateurs neutres. Cela et voir si plus de jeux arrivent d’un catalogue d’environ 80 titres qu’ils ont dans leur portefeuille. Hum, nous donnons les codes de Conqueror’s Blade, hum !

On sait que Lost Ark n’est pas publié par eux en Espagne, avec lequel nous nous retrouvons avec le désir et au détriment de ce que fait Amazon Games. Celui qui est disponible est Conqueror’s Blade, qui dans sa saison VIII : Dynasty, il semble qu’il maintienne la tendance et se développe davantage. Il n’y a plus que 20 000 joueurs simultanés par jour sur Steam ces derniers temps. Sans ajouter ceux qui jouent directement sur les serveurs MY.GAMES, sans donner un centime au vénérable Gabe Newell. Et non, nous n’avons pas de maison ou de clan ou quoi que ce soit pour 45Secondes.fr, mais nous pouvons accepter les offres de la grande mère Russie, la vôtre ou qui que ce soit.

Troisième guerre mondialeComme on dit, c’est en septembre ou octobre pour son early open access sur Steam. Alors qu’une autre version intéressante, Blast Brigade vs. la légion maléfique du Dr CreadIl sera payant et pourra également être dégusté dans quelques mois, sur PC. Pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch, nous devrons attendre 2022. Ils n’ont pas dit plus sur les nouvelles qui arrivent cette année en Occident, nous devrons donc attendre. Cela inclut le cloud MY.GAMES, qui compte déjà environ 300 jeux disponibles en Russie, car ils découvrent comment gérer Game Pass, PlayStation Live, Stadia, etc.

Quant aux jeux qui ont très bien fonctionné, de MY.GAMES ils se démarquent Hustle Castle, avec 9 millions de téléchargements dans la moitié de l’année qu’il a été disponible pour les téléphones mobiles. La franchise Warface compte déjà 117,4 millions de joueurs dans le monde, avec 24 millions répartis uniquement entre les versions pour les consoles PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Quelque chose auquel le jeu croisé semble avoir beaucoup contribué, bien sûr.

En résumé, MY.GAMES se porte bien avec cette ouverture à des marchés comme le nôtre, même si désormais ses principales sources de revenus sont les États-Unis, l’Allemagne et le Royaume-Uni. De là ils ont sorti 2,7 milliards de roubles à la bourse, avant impôts. Ils ont la marge à 24%, nous aimerions donc connaître le numéro de téléphone de M. MY.GAMES pour lui demander quelque chose. Et, en termes d’utilisateurs actifs mensuels, la société maintient une moyenne de 21,7 millions pour le semestre. Des chiffres auxquels Warface, Hustle Castle, Rush Royale et Grand Hotel Mania ont contribué majoritairement.

Soit dit en passant, les choses ont connu un point culminant d’inscriptions, de joueurs actifs et de paiements mensuels pour les services au milieu de la pandémie. Eh bien, il s’avère que, maintenant, ils sont à ces mêmes niveaux. Avec lequel l’entreprise a réussi à rester là-haut, à l’intérieur et à l’extérieur de la Russie. ¿Car quand est à nous, camarades?