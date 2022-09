My Dress-Up Darling commence la production de sa deuxième saison

L’animé de »Mon habillage chéri » obtiendra une suite, après avoir été l’un des plus grands succès du début de l’année. Sur le compte Twitter officiel de l’anime, une vidéo avec des scènes de la première saison a été publiée confirmant que la production de la deuxième saison avait commencé.

Bien que la publication ne confirme pas plus de détails sur la sortie des nouveaux chapitres, le créateur de »My Dress-Up Darling », Shinichi Fukuda, a publié une illustration montrant Kitagawa et Gojo célébrant la suite de l’anime. La série manga a commencé la sérialisation dans le magazine Young Gangan de Square Enix en janvier 2018, ayant actuellement neuf volumes.

L’histoire du manga suit Marin Kitagawa, qui a un amour profond pour les jeux vidéo et l’anime, et Wakana Gojo, qui a une passion secrète pour la création de poupées Hina, alors qu’ils combinent leur ténacité et leurs talents de couture pour poursuivre le rêve du cosplay de Kitagawa. »My Dress-Up Darling » s’est vendu à plus de sept millions d’exemplaires dans le monde.

La première adaptation animée de CloverWorks a créé ses douze premiers épisodes entre janvier et mars 2022, introduisant une foule de nouveaux fans dans l’histoire » My Dress-Up Darling ». Keisuke Shinohara a été le directeur de l’animation avec Yoriko Tomita écrire le scénario. Takeshi Nakatsuka était chargé de composer la musique et de concevoir les personnages.

L’anime met en vedette Hina Suguta dans le rôle de Kitigawa et Shōya Ishige dans le rôle de Gojo, ainsi qu’Atsumi Tanezaki dans le rôle de Sajuna Inui et Atsushi Ono dans le rôle de Kaoru Gojo. Pour le moment, il n’a pas été confirmé si la même équipe de distribution et de création reviendra pour la suite.

» My Dress-Up Darling » est entièrement disponible sur la plateforme de streaming Crunchyroll. La date de première de sa deuxième saison n’a pas encore été confirmée.