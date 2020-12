My Chemical Romance: Un an après leur concert de retrouvailles

Le 20 décembre 2019, alors que les premières alarmes dues à Covid-19 étaient encore perçues comme une affaire complètement éloignée de l’Occident et que de grandes foules de gens faisaient partie intégrante de notre réalité, My Chemical Romance a organisé un concert de retrouvailles. dans le « Auditorium du sanctuaire et salle d’exposition”De la ville de Los Angeles, Californie.

Ce serait la première présentation en direct des icônes de la sous-culture emo après sept ans d’absence, réussissant à collecter le montant peu enviable de 1,5 million de dollars, soit le montant le plus élevé de l’histoire des concerts live.

Après presque un an de ce qui pourrait être considéré comme historique parmi leurs fans, certains membres ont réfléchi à cette nuit-là, tel est le cas du guitariste Frank Iero, qui à travers son compte Instagram partage ses souvenirs à ce sujet, publiant le tatouage qui marque l’occasion.

Jusqu’en 2020, j’ai eu la chance incroyable de pouvoir jouer cinq émissions en direct et de collaborer à distance avec des individus ridiculement talentueux. Mais aussi amusant que cela ait été, j’ai vraiment hâte qu’il soit suffisamment confiant pour pouvoir à nouveau jouer de vrais concerts. Prenez soin les uns des autres, portez un masque, soyez en sécurité et gardez la foi.

D’un autre côté, le bassiste Mikey façon partageait une photo de ses enfants sur une scène vide, en notant: «En repensant à une nuit magique il y a trois cent soixante-cinq jours. Rêver du moment où nous pouvons le refaire. Restez en sécurité. «

Ce ne serait pas la seule performance que le groupe envisageait de jouer. Au cours du mois de mai, date à laquelle les annulations d’événements et de premières ont commencé à exploser, Mikey façon il assurerait aux fans que la tournée de retrouvailles était « seulement en pause » alors que la situation pandémique prenait de meilleures conditions.

«J’ai l’impression que les gens attendent avec des respirations lourdes. C’est une lumière au bout du chemin et je pense qu’il y a quelque chose de vraiment génial à ce sujet « , commenterait le musicien. Concernant les rumeurs grandissantes sur d’éventuels nouveaux matériaux, le groupe n’a pas encore publié d’informations officielles.