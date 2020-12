My Chemical Romance publie-t-il une collection de maquillage?

MCR a partagé la même vidéo teaser que HipDot Cosmetics et les fans pensent maintenant qu’une palette de fards à paupières est en baisse.

My Chemical Romance vient de commencer à taquiner quelque chose d’excitant sur les réseaux sociaux et les fans ont déjà réussi à découvrir ce que cela pourrait être.

Hier (8 décembre), les comptes officiels des médias sociaux MCR ont partagé une vidéo d’une rose en feu, Trois acclamations pour une douce vengeance «Donnez-leur l’enfer, gamin». Au début, les fans ont spéculé sur ce que le teaser pourrait signifier … Serait-ce de la nouvelle musique? Peut-être une autre annonce de tournée? De nouvelles dates, peut-être? Pas assez…

Bien que cela n’ait pas encore été confirmé, il semble que MCR s’associe à HipDot Cosmetics pour sortir une collection de maquillage (!!!) qui peut ou non inclure une palette de fards à paupières.

LIRE LA SUITE: Gerard Way publie une image cryptique envoyant les fans de My Chemical Romance dans la fusion

Une fois que MCR a partagé le teaser avec la légende « Eyes », les fans ont également remarqué que HipDot Cosmetics partageait le exactement la même vidéo sur leurs comptes de médias sociaux aussi. Le compte Instagram de la marque a également partagé une vidéo Emo Challenge, définie sur « Welcome To The Black Parade ».

Il y a aussi un point culminant de l’histoire sur le compte Instagram HipDot appelé « MCR », qui comprend une vidéo intitulée « Coming Soon » ainsi qu’un aperçu d’une épingle qui semble pouvoir être incluse dans la collection.



HipDot cosmetics taquine la collection de maquillage My Chemical Romance. Image: @hipdot via Instagram

Bien que l’on ne sache pas encore ce qui sera inclus dans la collection de maquillage potentielle My Chemical Romance, HipDot a déjà collaboré avec SpongeBob et Kesha. La collection SpongeBob comprend deux palettes d’ombres à paupières, une palette de fards à joues, une palette de surlignages, un trio de brillants à lèvres et une sélection de masques pour le visage. (Leurs produits sont également végétaliens et sans cruauté!)

Aucune date de sortie pour la collection de maquillage MCR n’a encore été annoncée, mais il semble qu’elle pourrait arriver très bientôt grâce à ces teasers.

My Chemical Romance ne nous donne pas de nouvelle musique mais nous vend plutôt une palette de fards à paupières inspirée de toute leur esthétique est en fait la chose emo de la marque à faire. – paolette (@deviIette) 8 décembre 2020

Qui a fait sortir My Chemical Romance une palette de fards à paupières sur le bingo 2020? – Marti (@VirtuallyMarti) 8 décembre 2020

Eyeliners à portée de main!

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂