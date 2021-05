My Chemical Romance confirme les détails de leur tournée de réunion

2020 allait être l’année où les fans de My Chemical Romance verraient enfin le groupe présenter une tournée internationale de retrouvailles, qui en raison de la pandémie a dû être reportée à l’été 2021. Conditions actuelles du COVID-19 Ils auraient forcé le groupe à reporter à nouveau ces plans, en prévoyant de nouvelles dates pour 2022.

Après s’être sentis «profondément attristés» par ce changement de plans, Gerard Way et compagnie ont maintenant présenté de nouveaux détails sur le changement de dates de leurs présentations très attendues, qui, selon le groupe, ont été reportées pour «s’assurer que tout le monde est en sécurité». eux.

Les dates reportées pour Saint-Pétersbourg, Moscou et Kiev sont les suivantes: 16 juin 2022 Saint-Pétersbourg – Palais de glace

17 juin 2022 Moscou – Park Live Festival

19 juin 2022 Kiev – U Park Live pic.twitter.com/5sVzftZl8Z – Ma romance chimique (@MCRofficial)

Après avoir reprogrammé ses présentations à Los Angeles, Milton Keynes (Royaume-Uni), New Jersey, entre autres, MCR a présenté de nouveaux détails sur son panneau d’affichage d’événements en Europe de l’Est, annonçant que le groupe aura désormais trois présentations entre la Russie et l’Ukraine en Juin de l’année prochaine.

Suite à l’annonce des premiers changements apportés à leur tournée en avril dernier, les membres de My Chemical Romance ont précisé que les billets déjà vendus seront valables pour les nouvelles dates prévues et qu’en cas de remboursement, cela peut être demandée auprès des distributeurs officiels pour une durée limitée, perdant sa validité le 16 mai.

Après sept ans d’absence, My Chemical Romance est revenu sur scène le 20 décembre 2019 au Shrine Auditorium & Expo Hall de la ville de Los Angeles, en Californie. cette étape., générant des bénéfices approximatifs de 1,5 million de dollars.

Gerard Way, chanteur du groupe, a souligné que cette rencontre a été la plus amusante qu’il ait jamais eue en compagnie de My Chemical Romance. «Quelque chose que j’ai essayé de faire, et c’était conscient, c’était d’abandonner un peu de contrôle. Je pense beaucoup au contrôle, et ces dernières années, depuis que le groupe s’est séparé, j’ai vraiment examiné le contrôle sous toutes ses formes. » Le groupe n’a pas confirmé la possibilité de publier du nouveau matériel.