My Brilliant Friend Saison 3 Épisode 7 Date de sortie de HBO aux États-Unis – Spoilers, Nombre total d’épisodes, Regardez en ligne

Beaucoup de gens se sont posé des questions sur la prochaine date de sortie de My Brilliant Friend Saison 3 Episode 7 HBO alors que l’épisode 6 actuel est sorti ce lundi. Après cela, tous les fans de cette émission veulent savoir quand verront-ils le prochain épisode de cette saison à regarder. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous découvrirez la dernière date de sortie de My Brilliant Friend Saison 3 Episode 7 HBO dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la saison en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liés à cette émission en cours. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

My Brilliant Friend est une émission télévisée dramatique de passage à l’âge adulte populaire en italien et en napolitain qui a acquis une grande popularité à travers le monde. Cette émission est actuellement diffusée aux États-Unis en raison de sa popularité croissante dans diverses régions. Le premier épisode de cette émission est sorti le 28 février 2022 aux États-Unis, et les nouveaux épisodes sortent à intervalles réguliers.

Cette série parle d’une femme qui raconte son amitié de longue date et ses conflits avec une fille qu’elle a rencontrée à l’école primaire de Naples au début des années 1950. Après avoir regardé le dernier épisode de cette émission, ses fans attendent la sortie de son prochain épisode.

My Brilliant Friend Saison 3 Épisode 7 Date de sortie HBO

La prochaine date de sortie de My Brilliant Friend Saison 3 Episode 7 HBO est révélée et vous aurez bientôt ce nouvel épisode à regarder. Selon le calendrier de diffusion officiel de cette émission, My Brilliant Friend Saison 3 Episode 7 HBO Release Date est fixée au 11 avril 2022. Les nouveaux épisodes de la saison 3 de My Brilliant Friend sortent tous les lundis.

Combien d’épisodes y aura-t-il dans la saison 3 de My Brilliant Friend ?

La saison en cours de cette émission va avoir 8 épisodes. Cela signifie que la saison en cours de cette émission va bientôt se terminer. La bonne nouvelle pour vous, c’est que cette série est renouvelée pour sa quatrième et dernière saison. Ce spectacle est basé sur le dernier roman de la série de Ferrante : L’histoire de l’enfant perdu.

Où est la saison 3 de My Brilliant Friend?

Le réseau de télévision d’origine pour cette émission en Italie est Rai 1. Il est disponible pour regarder en ligne sur TIMvision en Italie. Vous pouvez diffuser cette émission aux États-Unis sur HBO et en ligne sur HBO Max. Gardez à l’esprit que vous aurez besoin d’un abonnement actif à HBO Max pour regarder cette émission en ligne.

Liste de tous les épisodes de la saison 3 de My Brilliant Friend

Voici la liste de tous les épisodes de la saison 3 en cours de cette émission. La liste contient tous les épisodes de cette saison.

« Indécences »

« Sconcezze » « La fièvre »

« La febbre » « Le traitement »

« La cure » « Guerre froide »

» Guerra fredda « « La terreur »

« Terreur » « Devenir »

« Diventaire » « Réessayer »

« Ancora tu » « Ceux qui partent, ceux qui restent »

“Chi fugge, chi resta”

Le dernier mot

Nous concluons cet article avec l’espoir que vous avez tous les détails liés à la prochaine date de sortie HBO de l’épisode 7 de la saison 3 de My Brilliant Friend, la plate-forme de diffusion en continu de cette émission, son nombre total d’épisodes et bien plus encore. Alors, attendez mardi prochain pour avoir ce nouvel épisode. Si vous avez des questions liées à cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes liés aux émissions de télévision et aux films.

