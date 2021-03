My Bloody Valentine révèle qu’ils travaillent sur deux nouveaux albums studio | 45S

Depuis quelques jours maintenant, il y a eu des spéculations sur My Bloody Valentine en raison d’une série de messages subliminaux qui ont été publiés via leurs réseaux sociaux, qui aujourd’hui, 31 mars, sont enfin devenus connus. La surprise? Toute sa discographie est désormais disponible sur toutes les plateformes numériques.

Au tour de l’annonce, le chanteur du groupe, Kevin Shields dans des déclarations pour Le New York Times a révélé que le groupe est revenu sur le ring et Ils travaillent sur deux nouveaux albums studio. « Le premier album se concentrera sur un son beaucoup plus chaleureux et mélodique, tandis que le second sera plus expérimental. »

A quoi Bilinda Butcher a ajouté « L’enregistrement des albums pourrait être terminé d’ici la fin de cette année, et le groupe pourrait envisager de travailler à distance en raison d’éventuels revers liés au coronavirus ». Shields a terminé en disant « Je ne veux pas avoir soixante-dix ans et je veux toujours faire le prochain album. Je pense que le mieux sera d’en faire un maintenant.

My Bloody Valentine a mis un peu plus de vingt ans à enregistrer du nouveau matériel, malgré la surprise de ses adeptes en jouant de nouvelles chansons dans ses récitals. Maintenant de la main de Domino Records, les attentes de ce que le groupe peut offrir ont grandi et, espérons-le, ajoutent à l’héritage que le groupe a laissé jusqu’à présent.