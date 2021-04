My Bloody Valentine prépare son retour tant attendu avec deux nouveaux albums

Le groupe acclamé de rock alternatif, Ma chère amoureuse, a révélé qu’ils travaillaient sur deux nouveaux albums après avoir signé un contrat avec Registres Domino.

Une fois que le catalogue My Bloody Valentine a été mis à disposition via des services de streaming pour la première fois dans le cadre du contrat avec Domino Records, il a également été annoncé que de nouvelles éditions physiques de leurs trois derniers albums arriveraient.

Lors d’une nouvelle interview, le membre du groupe, Kevin Shields, a déclaré qu’ils travaillaient actuellement sur deux nouveaux albums studio, révélant que le premier serait un matériau « chaleureux et mélodique », tandis que le second serait plus expérimental.







D’autre part, en 2018, Shields a déclaré que My Bloody Valentine sortirait deux nouveaux albums l’année prochaine, mais le projet ne s’est pas concrétisé, « Il y aura beaucoup de nouveau matériel l’année prochaine, il y aura deux nouveaux albums », il dit à l’époque.