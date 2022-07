My Big Fat Greek Wedding 3: intrigue, distribution et tout ce que nous savons

La première Mon gros mariage grec, sorti en 2002, a été réalisé par John Zwick, et le second par Kirk Jones. Les fans sont ravis de voir Nia Vardalos prendre les rênes de son histoire et montrer son style visuel. Le film nous vient de la puissante puissance de production des sociétés Playtone, Golden Circle et HBO.

L’original Mon gros mariage grec suit le parcours de Fotoula « Toula » Portokalos (Nia Vardalos), une femme timide entourée de personnalités turbulentes. Fraîchement âgée de 30 ans, elle travaille pour ses parents immigrés grecs dans le restaurant familial, l’a toujours fait et a peu d’espoir de réaliser l’un de ses autres rêves. Pour dépasser les attentes de ses parents et de sa culture, Toula s’inscrit courageusement à l’université pour apprendre l’informatique. Cela l’amène à décrocher un nouvel emploi et à gagner en indépendance. Pour la première fois dans l’histoire de sa famille, elle commence également à sortir avec un homme blanc gentil et non grec nommé Ian (joué par John Corbett). Ses grands sauts personnels mènent à un tout nouveau, plus heureux elle, véritable amour, et bien sûr, le gros mariage grec titulaire.

Mon gros mariage grec (2002) continue d’être la comédie romantique la plus rentable jamais réalisée dans les salles de cinéma et est un plaisir absolu à regarder, même à ce jour. Le deuxième film de 2016 était également drôle, sincère et une suite naturelle aux histoires de Toula et Ian. Dans le film, ils sont les parents d’une adolescente essayant de lutter contre son propre gros héritage grec. C’était aussi la dernière fois que nous avons pu voir Michael Constantine dans le rôle de Costas « Gus » Portokalos, le père grec aimant mais autoritaire, surprotecteur et résolument orthodoxe de Toula avant son décès en 2021. Mon gros mariage grec 3 est actuellement en développement et est dédié à sa mémoire.

Voici tout ce que nous savons sur le troisième volet de la franchise et pourquoi nous avons hâte de voir plus de cette grosse histoire grecque.





My Big Fat Greek Wedding 3: L’intrigue

Films IFC

Alors que l’intrigue de Mon gros mariage grec 3 est pour la plupart inconnu, Vardalos a annoncé via Instagram qu’il tournait actuellement en Grèce et suivrait les événements du propre mariage de Paris, la fille de Toula et Ian, vraisemblablement avec Bennet. Les Portokalos et les Miller, semble-t-il, retournent à la Mecque de leur culture, aux sources, pour célébrer le grand, gros et encore plus grec mariage d’une troisième génération !

Mon gros mariage grec 3 est sûr d’être tonitruant, avec une grande partie de la même comédie familiale et de la même joie qui ont fait ressortir les premier et deuxième films. Les films ont toujours eu des messages magnifiques et avant-gardistes pour le public sur l’acceptation culturelle, le patrimoine et la tradition, ainsi que sur les droits des femmes.





.

My Big Fat Greek Wedding 3: Le casting

Films IFC

Mon gros mariage grec 3 mettra en vedette Nia Vardalos dans le rôle de Toula, John Corbett dans le rôle d’Ian et Elena Kampouris dans le rôle de leur fille Paris. Vraisemblablement, de nombreux acteurs représentant les membres de la famille Portokalos reviendront également, tels que l’emblématique Lanie Kazan dans le rôle de Maria Portokalos, la mère matriarche de Toula, Joey Fatone dans le rôle du cousin Angelo, Louis Mandylor dans le rôle du frère de Toula, Nick, Andrea Martin dans le rôle de tante Voula, Gia Carides. en tant que cousine Nikki, et peut-être Alex Wolff en tant que Bennet, le béguin de Paris et éventuel petit ami du film de suite.

Les fans sont tristes que Michael Constantine ne soit pas là pour célébrer avec nous le long voyage de retour du troisième film.

Pourquoi nous sommes ravis de voir mon gros mariage grec 3

Films IFC

Nia Vardalos est une cinéaste et actrice talentueuse. En plus de Mon gros mariage grec films, elle a également réalisé un film de 2009 intitulé Je déteste la saint valentin, qui a de nouveau partagé la vedette avec John Corbett à ses côtés, ainsi que les inconnus de l’époque Zoey Kazan et Ben Schwartz (Parcs et loisirs, Sonic the Hedgehog). Le film parle d’une fleuriste nommée Geneviève, qui a un tel problème d’intimité qu’elle a une règle rigide selon laquelle elle ne courtisera personne pendant plus de cinq rendez-vous. De façon inattendue, elle rencontre Greg (Corbett), un restaurateur facile à vivre. Lorsqu’ils tombent rapidement amoureux, Geneviève doit décider d’enfreindre sa règle ferme ou de continuer seule le voyage de la vie.





C’est un film de la Saint-Valentin amusant, décalé et souvent hilarant, ou juste un film de comédie romantique, point final. Le style de Vardalos est à la fois drôle et sensible et montre ses talents de réalisatrice avec beaucoup d’effet. Son talent transcende, et clairement, Nia Vardalos a beaucoup à offrir au public.

Nous avons hâte de voir Nia Vardalos endosser le rôle de star et de réalisatrice de Mon gros mariage grec 3! Bien que la date de sortie du film ne soit pas encore connue, le tournage est actuellement en cours. Nous pouvons très probablement nous attendre à ce qu’il sorte dans la seconde moitié de l’année prochaine. En attendant, on dit, Opa !