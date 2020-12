«  My Big Fat Fabulous Life  »: La manière douloureuse dont Whitney Way Thore a découvert que son ex-fiancé l’avait trompée

Beaucoup de choses ont changé pour Whitney Way Thore tout au long de son passage sur TLC Ma grosse vie fabuleuse. Quand elle s’est fiancée à Chase Severino, les fans étaient ravis que Thore trouve enfin l’amour. Malheureusement, il n’a pas fallu longtemps pour que la relation se transforme en sud. Thore et Severino se sont séparés pendant que l’émission était interrompue en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Maintenant, Thore raconte ce qui a réellement mis fin aux choses.

Whitney Way Thore et Chase Severino | TLC

La relation de Whitney et Chase

Thore a rencontré son ex-fiancé le soir du Nouvel An en 2018, mais selon les rapports de ScreenRant, les deux n’ont commencé à sortir ensemble que quelques mois plus tard. La relation semblait aller bien pendant un certain temps et les deux se sont même fiancés à Paris en octobre 2019.

« Je posais pour une photo – Chase était derrière moi, et je pensais qu’il prenait une photo de moi en train de regarder Paris, mais quand je me suis retournée, il était à genoux en train de tendre une bague », a-t-elle déclaré à The Knot.

Thore s’est rapidement lancée dans la planification du mariage. En mars, elle a dit aux fans que son mariage ferait partie de l’émission. Malheureusement, en mai, les choses se sont terminées et Thore a annoncé la rupture sur Instagram.

«C’est une chose vraiment étrange et inconfortable d’avoir à« annoncer »sur les réseaux sociaux, mais à mesure que je reçois plus de questions et que j’entends plus de rumeurs, je me suis dit qu’il était temps», a-t-elle écrit. «Chase et moi ne sommes plus fiancés.»

Elle a ensuite révélé que Severino attendait un enfant avec une autre femme.

Comment Whitney Way Thore a-t-elle découvert que Chase Severino avait triché?

Lorsque Thore a supprimé toutes les photos de Severino de ses comptes de médias sociaux, les gens étaient confus. Maintenant, elle s’ouvre enfin sur ce qui s’est passé.

«Quelques semaines après le début de la commande de rester à la maison, Chase était en gros comme, suppliant de venir à Charlotte et je lui ai dit non parce que ma mère était en quarantaine avec moi, et il travaillait toujours son travail de construction, donc ça n’a pas fais-moi sentir en sécurité », a-t-elle déclaré dans un extrait de l’épisode de l’émission de ce soir obtenu par Gens.

« Et il était vraiment insistant, et je pense que vous savez quand quelqu’un est comme ça, vous savez que quelque chose ne va pas, alors je lui ai juste dit qu’il devait me dire tout ce qu’il avait à me dire », a-t-elle poursuivi.

Parce que Thore ne permettait pas à Severino de venir la voir, il devait lui dire tout ce qui s’était passé au téléphone.

« Fondamentalement, il a dit qu’il avait couché avec quelqu’un, et c’est quelqu’un que je connais, comme ils l’ont déjà été », dit-elle. «Et elle était enceinte. Elle est enceinte. Apparemment, elle ne lui a pas dit pendant quelques mois. Donc voilà. C’est ce qu’il a dû me dire.

Comment Whitney a-t-elle géré la rupture?

2020 a été difficile pour la plupart des gens, mais la pandémie associée à sa rupture en a fait une période particulièrement difficile pour Thore. Elle a dit au point de vente que c’était «la période la plus difficile» de sa vie.

«Pendant environ cinq mois, je n’étais qu’une catastrophe», a-t-elle déclaré. «Je pleurais tous les jours. J’avais Buddy avec moi, et honnêtement, je ne pourrais pas fonctionner sans lui. Il me nourrissait tous les jours. Il faisait ma lessive, promenait mon chien, nourrissait mes animaux. Je veux dire, tout a fait littéralement tout pour moi.

Le meilleur ami de Thore, Buddy Ball, l’aidait à traverser le chagrin même si les fans croyaient depuis longtemps qu’il voulait lui-même être avec Thore.