MX contre ATV Legends apporte la bataille tout-terrain d’une vie sur PS5, PS4

Nous aurons toujours un faible pour la série MX vs ATV – après tout, comment ne pas aimer la bataille à trois entre motos, quads et buggies des dunes ? Le prochain MX contre ATV Legends – dont la sortie est prévue sur PlayStation 5 et PS4 – promet le « mode carrière le plus profond à ce jour » alors que vous « tracez votre propre chemin vers le podium avec un choix de joueur sans précédent, y compris des opportunités de parrainage et des événements spéciaux sur invitation ». .

Il y aura un support pour l’écran partagé à deux joueurs et jusqu’à 16 joueurs en ligne, et la possibilité de personnaliser votre pilote personnel avec « les dernières pièces et équipements des principaux fabricants de courses tout-terrain ». Consultez la bande-annonce intégrée ci-dessus pour un meilleur aperçu du dernier opus.