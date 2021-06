MWC 2021 : Samsung annonce One UI Watch basée sur le système d’exploitation Wear de Google pour les futures montres intelligentes Galaxy

29 juin 2021 12:39:06 IST

Au MWC 2021, Samsung a annoncé le très attendu logiciel One UI Watch, basé sur Galar Wear OS, pour les futures smartwatches Galaxy. Google avait annoncé son partenariat avec Samsung pour une plate-forme logicielle de smartwatch unifiée le mois dernier à Google I/O 2021. One UI Watch sera d’abord disponible sur une Galaxy Watch qui fera ses débuts lors de l’événement Galaxy Unpacked, qui devrait avoir lieu en août de cette année.

Samsung One UI Watch : tout ce que nous savons jusqu’à présent

One UI Watch téléchargera automatiquement les applications sur la smartwatch si les applications compatibles avec la montre sont téléchargées sur le smartphone connecté. Si l’utilisateur bloque des appels ou des messages sur la smartwatch, ils seront également bloqués sur le smartphone. De même, le style d’horloge se synchronise également entre les deux appareils en conséquence.

Selon Samsung, la plate-forme unifiée permettra également aux utilisateurs de télécharger des applications tierces à partir de Google Play Store directement de la montre. Les utilisateurs peuvent également télécharger des applications de fitness comme Adidas Running, GOLFBUDDY Smart Caddie, Strava et Swim.com et plus. Pour un mode de vie équilibré, ils peuvent télécharger Calme ou alors Cycle de sommeil applications ou applications musicales comme Spotify, YouTube Musique et même utiliser Google Maps pour la navigation sur la montre.

Le nouveau système d’exploitation offrira également de nouveaux outils aux concepteurs pour créer de nouveaux cadrans de montres pour les utilisateurs qui « correspondent à leur humeur, leur activité et leur personnalité ».

Selon une déclaration de Sameer Samat, vice-président de la gestion des produits, Android et Wear, Google, « Samsung et Google ont une longue histoire de collaboration et chaque fois que nous avons travaillé ensemble, l’expérience de nos consommateurs a été considérablement meilleure pour tout le monde. C’est certainement vrai pour cette nouvelle plate-forme unifiée, qui sera déployée pour la première fois sur la nouvelle Galaxy Watch de Samsung. En collaboration avec Samsung, nous sommes ravis d’offrir une autonomie de batterie plus longue, des performances plus rapides et une large gamme d’applications. , y compris beaucoup de Google à une toute nouvelle expérience portable.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂