Mutant et joueur d’échecs: 9 séries et films avec Anya Taylor-Joy

Que ce soit en format série ou sur grand écran: Anya Taylor-Joy a déjà prouvé à plusieurs reprises qu’elle est une actrice fantastique. Ce n’est qu’en 2015 qu’elle a célébré sa percée à Hollywood, et en 2020 tout le monde parlera de l’étoile filante avec la mini-série « The Ladies Gambit ». Vous pouvez lire ici quelles séries et quels films avec Anya Taylor-Joy devraient figurer sur votre liste de suivi.

« La sorcière »

Quatre ans avant que le réalisateur d’art et essai Robert Eggers ne reçoive les éloges de la critique pour son film d’horreur en noir et blanc « The Lighthouse », il a fait ses débuts au cinéma avec le mystère d’horreur « The Witch ». Il montre Anya Taylor-Joy comme la fille aînée d’un pieux colon en Nouvelle-Angleterre au 17ème siècle.

Ce dernier, avec sa femme et ses cinq enfants, est expulsé de la communauté de peuplement, et la famille vit désormais seule dans le désert du Nouveau Monde. Cependant, lorsque les événements inexplicables s’accumulent et que le plus jeune enfant disparaît sans laisser de trace sous la surveillance de sa fille Thomasin (Taylor-Joy), ses frères et sœurs l’accusent d’être une sorcière. Et l’horreur ne s’arrête pas là …

Année d’édition: 2015

«Barry»

Alors que le musicien Drake espère encore un jour incarner Barack Obama dans un biopic, l’acteur Devon Terrell a déjà reçu cet honneur. Dans le film Netflix « Barry », Terrell joue le jeune Obama lors de sa première année à l’Université Columbia de New York, bien avant qu’il ne devienne président des États-Unis.

Anya Taylor-Joy peut être vue comme Charlotte Baughman, la petite amie de l’homme d’État en herbe à l’époque, qui l’aide à trouver sa place dans le monde.

Année d’édition: 2016

« Divisé »

Il ne fait aucun doute que le plus grand atout du thriller psychologique «Split» de M. Night Shyamalan est l’acteur principal James McAvoy, qui joue non seulement un seul rôle, mais un personnage aux 24 personnalités différentes. En quelques secondes, l’acteur bascule entre la puérile Hedwige, la belle dame Mme Patricia et Dennis, qui souffre d’une obsession de l’ordre. Cependant, Anya Taylor-Joy n’a pas à se cacher à côté de McAvoy – et cela veut dire quelque chose.

Adolescente Casey, elle devient l’une des trois victimes de kidnapping de Kevin alias Dennis (McAvoy), un homme atteint d’un trouble dissociatif de l’identité. Alors que les trois filles espèrent toujours une opportunité de s’échapper, de plus en plus de personnalités de leur ravisseur apparaissent – et elles n’attendent toutes que l’apparition du 24e être de Kevin, appelé: « la bête » …

En 2019, James McAvoy et Anya Taylor-Joy reviennent dans la suite de « Split » « Glass ».

Année d’édition: 2016

« Le miniaturiste – La magie des petites choses »

La mini-série de la BBC « The Miniaturist » le prouve une fois de plus: les films et séries avec un cadre historique sont le cheval de bataille d’Anya Taylor-Joy. L’adaptation télévisée du roman du même nom de Jessie Burton se déroule à Amsterdam au 17ème siècle.

Anya Taylor-Joy incarne Petronella, 18 ans, connue sous le nom de Nella, qui épouse le riche homme d’affaires Johannes Brandt et emménage avec sa famille. En cadeau de mariage, elle reçoit une maison de poupée, pour laquelle un mystérieux constructeur de miniatures conçoit des meubles et des poupées. Petit à petit, le spectacle de marionnettes ressemble de plus en plus à la vraie vie de Nella … – jusque dans les moindres détails!

Année d’édition: 2017

« Pur-sang »

Les opposés attirent – et font aussi de bons films! Dans « Thoroughbred », Anya Taylor-Joy incarne l’adolescente Lily extrêmement émotive qui veut se débarrasser de son beau-père. Son amie émotionnelle Amanda (Olivia Cooke) la soutient dans ses plans de meurtre.

À propos: Anton Yelchin peut être vu dans un rôle de soutien. « Thoroughbreds » est le dernier film avec la star de « Star Trek », décédée d’une mort tragique accidentelle en juin 2016 à l’âge de 27 ans seulement.

Année d’édition: 2017

«Peaky Blinders – Gangs of Birmingham»

Dans la saison 5 de la saga policière britannique, Anya Taylor-Joy rejoint le casting autour de Cillian Murphy. Elle joue la femme intrigante de Michael Gray (Finn Cole), Gina Gray. Les deux personnages font partie des antagonistes de la saison.

« Peaky Blinders » lui-même parle de la famille Shelby autour de Tommy Shelby (Murphy), qui dirigeait le gang le plus célèbre de la ville à Birmingham dans les années 1920.

Année de sortie des épisodes avec Taylor-Joy: 2019

« Le Gambit de la Reine »

Un score spectaculaire de 99% de critiques positives sur le portail de notation Rotten Tomatoes parle en fait de lui-même: « The Queen’s Gambit » est l’un des plus grands succès Netflix de 2020.

Dans la mini-série, Anya Taylor-Joy joue l’orpheline Beth Harmon, qui a un talent extraordinaire pour jouer aux échecs. Elle commence à participer à des tournois et à jouer contre les meilleurs joueurs du monde. Mais Beth doit se battre avec ses démons: sa dépendance à l’alcool et à la pilule la rend imprévisible.

Année d’édition: 2020

«Emma»

Le prochain film d’Anya Taylor Joy, le prochain décor historique: Dans l’adaptation cinématographique de Jane Austen, Anya Taylor-Joy incarne la protagoniste têtue Emma, ​​qui ne veut pas se marier, mais aime jouer l’entremetteur pour ses amis. Le résultat? Un chaos émotionnel complet auquel Emma ne peut finalement plus échapper.

A titre de comparaison: « Emma » a été transformé en film en 1996. À l’époque, Gwyneth Paltrow jouait le rôle titre.

Année d’édition: 2020

« Nouveaux mutants »

Anya Taylor-Joy est également impliquée dans un film de super-héros: dans le spin-off « X-Men » « New Mutants », elle incarne le mutant Illyana Rasputina alias Magik. Avec quatre autres surhommes, elle se retrouve dans une clinique où les jeunes mutants sont censés apprendre à utiliser leurs pouvoirs – ou l’installation a-t-elle un but complètement différent?

L’adaptation de la bande dessinée, réalisée par Josh Boone, a souvent été annoncée à l’avance comme un mélange de film d’horreur et de super-héros – mais l’action ici ne devient jamais vraiment effrayante. Même les téléspectateurs anxieux peuvent y jeter un œil en toute tranquillité.

Année d’édition: 2020

Perspectives: films à venir avec Anya Taylor-Joy