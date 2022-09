Musique pour voler : tout sur le spectacle hommage à Gustavo Cerati

MUSIQUE

José Matteucci, Julieta Sciasci, Alexis Thompson et Bruno Moreno dirigeront le concert symphonique. Revoir la date, l’heure et le lieu du récital à Buenos Aires !

© MN Presse et CommunicationMusic to Fly sera présenté à l’Auditorium Belgrano.

Le 4 septembre 2014, la musique latino-américaine a tristement appris la nouvelle du décès de Gustave Cerati. Mais le départ physique du musicien argentin n’a pas empêché ses chansons de continuer à jouer dans tous les coins du pays. Ainsi, les nouvelles générations ont tout appris de leurs débuts en soude Stéréo et son travail solo. Dans ce sens, Musique pour voler rendra un hommage émouvant le week-end prochain à Buenos Aires. Passez en revue tout ce que vous devez savoir!

Avec un concert symphonique, le groupe abordera le répertoire de l’auteur-compositeur-interprète historique. Joseph Matteuci à la batterie et à la voix, Juliette Sciasci à la basse et à la voix, alexis thompson à la guitare et Bruno Moreno au piano, ils seront chargés de mener à bien cette expérience qui a commencé à se concrétiser il y a dix ans. Ainsi, les musiciens se préparent à célébrer les chansons inoubliables de Cerati avec un spectacle qui promet d’être plein de nostalgie et d’émotion.

Quand ce sera ? La présentation est prévue pour samedi prochain 10 septembre à 21h. La réunion aura lieu dans le Auditorium Belgrano, situé à Cabildo et Virrey Loreto, avec des billets déjà en vente. Ce ne sera pas un simple hommage : il aura 50 musiciens, orchestre et chœur polyphonique qui se produira sous les arrangements originaux de Bruno Moreno, pianiste de Musica Para Volar.

Le groupe tentera non seulement de faire revivre les chansons mythiques de Soda Stereo et Gustavo Cerati, mais imprimera également leur empreinte personnelle sur chacune d’elles, en respectant l’essence de cette star de la musique latino-américaine. Et lors de cette tournée, ils essaieront de raconter une histoire avec l’aide du public fidèle qui aura l’occasion de participer à la modalité de « concert symphonique à la carte ».

Après leur tournée en Argentine, au Paraguay, en Uruguay et au Chili, ils sont prêts à recevoir un public capable de choisir les thèmes musicaux qui seront interprétés sur scène. Par le biais d’un vote sur le site Internet du groupe, le public a le privilège de sélectionner des arrangements symphoniques, des versions acoustiques ou électriques de chansons ayant un impact sur la culture rock. Et une fois l’enquête terminée, le répertoire pour interpréter cette nuit prometteuse sera défini -selon les préférences des téléspectateurs.

