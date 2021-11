Musique : 2 groupes espagnols émergents qu’il faut écouter au plus vite

Il y a beaucoup de artistes reconnus pour son talent avec une longue liste de succès. Cependant, trouvez nouveaux musiciens que petit à petit ils commencent à se faire une place dans l’industrie musicale est toujours une satisfaction. Si vous cherchez à rafraîchir votre liste de lecture, écoutez différentes voix des groupes déjà prometteurs né en Espagne, consultez ces deux recommandations disponibles sur Spotify.

+ 2 groupes espagnols à écouter bientôt

– Frais et Mangue

Ce n’est pas exactement un groupe, mais ils jouent ensemble et ils ont un tube que vous avez sûrement entendu si vous aimez le genre musical dans lequel ils évoluent. Dans Spotify, vous pouvez les retrouver individuellement où chacun d’eux lance son pistes solo. Cependant, la plupart d’entre eux sont publiés ensemble sous le nom Frais et Mangue. « Les fruits les plus frais d’Espagne« , comme ils s’appellent eux-mêmes, a obtenu un bon nombre d’auditeurs grâce à un autre artiste bien connu.

Après avoir sorti la chanson cette année Envoyez-moi un audio, Aitana rejoint en apportant sa voix dans le remixer. De cette façon, ils ont dépassé 8 millions de vues et, petit à petit, leurs thèmes commencent à gagner en pertinence. Ils ne reviendront pas, Île du Japon, Bientôt, Flaques et l’EP complet intitulé Vague de chaleur sont parmi les plus recommandés pour commencer à écouter ce groupe prometteur.

– Gins

Si vous êtes un vrai fan de Netflix, une version de avec hauteur, la chanson de Rosalía et J Balvin, plein de roche. Cela a fonctionné comme un rideau musical pour Ciel rouge, la série espagnole de Alex Pina avec Miguel Ángel Silvestre et Lali Espósito comme protagonistes. Les responsables du coup sont les appels Gins.

Chacun d’eux venait d’une partie différente de l’Espagne, mais ils se sont tous rencontrés dans Madrid pour former le groupe en 2019 : juillet dans la batterie, Raquel à la basse, Sandra à la guitare et aux choeurs et Magüi comme guitare rythmique et voix principale. Pop, punk, indie et – comme ils l’appellent – ​​« tonti-rock » se combinent parfaitement dans tous leurs singles disponibles sur Spotify.

