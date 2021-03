Mushoku Tensei: Réincarnation sans emploi, épisode 10, a enseigné la valeur de la vie et le premier emploi

L’épisode 9 se termine avec Eris et d’autres partant pour leur voyage de retour. L’histoire se poursuit dans l’épisode 10 de Mushoku Tensei.

L’épisode 10 de la réincarnation sans emploi s’intitule «La valeur d’une vie et le premier emploi». Quant aux événements, les trois arrivent à la ville de Rikarisu. Et, enfin, obtenez leur inscription en tant que membre de la guilde mondiale des aventuriers. Ils pourront désormais bénéficier des services et des emplois des agences pour l’emploi. Avec eux étant les débutants, ils deviennent un groupe de rang F, le premier rang étant un S.Voici l’aperçu:

3/14 (日) 放送 『# 無 職 転 生 ~ 異 世界 行 っ た ら 本 気 だ す ~ 』第 10 話「 人 の 命 と 初 仕事 」ル デ ィ の 前世 の 男 を 演 じ る # 杉 田 智 和 さ ん に よ る ナ レ ー シ ョ ン WEB 予 告 解禁! ル デ ィ た ち は リ カ リ ス の 町 へ と 向 か う。

初 め て の ハ ロ ワ… じ ゃ な く て 冒 険 者 ギ ル ド は 地獄 だ っ た!? https: //t.co/dpxwSceQep pic.twitter.com/JyRbhJOh4h – 『無 職 転 生 ~ 異 世界 行 っ た ら 本 気 だ す ~』 TV ア ニ メ 公式 (@mushokutensei_A) 12 mars 2021

Date de sortie de l’épisode 10 de Mushoku Tensei

L’anime Jobless Reincarnation publie un nouvel épisode tous les dimanches. L’épisode 4 de Mushoku Tensei sortira le 14 mars 2021 à 10 h 00 HNE. Vous pouvez diffuser l’anime en ligne sur Hulu.

L’histoire commence quand un NEET de 34 oreilles meurt après avoir sauvé certains étudiants d’un accident de la route. Maintenant, il emmène Isekai’d dans un autre monde de magie sous le nom de Rudeus Greyrat. Avec le souvenir de ses vies antérieures, il se réincarne en nouveau-né et décide de vivre une bonne vie et de ne pas répéter ses erreurs passées. L’histoire prend une tournure passionnante quand il se retrouve à étudier sous de puissants guerriers. Il y a 9 épisodes à l’antenne pour la série; Mushoku Tensei Episode 10 sort bientôt. En attendant, jetez un œil à sa bande-annonce:

