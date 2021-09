Muse annonce un nouveau concert sur la plateforme de réalité virtuelle

Les membres de Muse ont présenté de nouveaux détails sur « Enter The Simulation », une nouvelle expérience que le groupe de rock alternatif a préparée pour une utilisation via des plateformes de réalité virtuelle, inspirée par l’un de leurs concerts organisés en 2019.

Le groupe de rock alternatif britannique, connu pour des chansons telles que « Supermassive Black Hole » ou « Dead Inside », a collaboré étroitement avec l’application Stageverse pour préparer une expérience interactive pour les téléspectateurs en réalité virtuelle, inspirée d’une présentation faite à Madrid, Espagne lors de la promotion de l’album « Simulation Theory ».

Ce nouveau concert en réalité virtuelle sera disponible à partir de demain (21 septembre) via la plateforme Stageverse, avec la possibilité d’entrer sur cette scène avec un avatar personnalisé. « La théorie de la simulation a toujours consisté à créer des expériences qui définissent le rôle humain dans la programmation et la technologie », a déclaré Matt Bellamy, chanteur du groupe.

Nous avons hâte que nos fans s’immergent vraiment dans notre monde de Simulation Theory et profitent de tout ce que l’expérience Stageverse offrira.

Tim Ricker, co-fondateur de Stageverse et PDG de la société, a indiqué que lui et son équipe se concentrent sur la création d’un espace dans lequel la culture et l’identité numérique de chaque personne peuvent coexister avec la plus haute qualité et de la manière la plus accessible à tous. , ainsi que de partager votre intérêt à étendre votre implication directe avec les TVN et l’économie numérique.

Sorti en 2018, « Simulation Theory » est à ce jour le dernier album studio que Muse a présenté à ses fans, bien que cette année ils aient présenté un nouveau remix de « Origin of Symmetry », matériel présenté en 2001 dont ils célèbrent son 20e anniversaire par le considérant comme un tournant dans sa carrière musicale.