Muse annonce l’édition 20e anniversaire de ‘Origin of Symmetry’

Le groupe britannique de rock alternatif Muse célèbre le 20e anniversaire de «Origin of Symmetry», leur deuxième album studio et le point de départ de leur ascension vers une renommée internationale, en sortant un nouveau remix de cette œuvre.

Matt Bellamy et la société prévoient de sortir cette version renouvelée de leur album, initialement sorti le 17 juillet 2001, avec le lancement de sa version renouvelée le 9 juillet, annonçant officiellement sa pré-vente, qui peut déjà être réalisée dans le lien suivant .

Muse a collaboré avec le producteur de musique Rich Costey, présentant cette nouvelle version de «Origin of Simmetry» comme «un son plus ouvert, dynamique et moins écrasé» par rapport à la précédente.

Comme échantillon de ce que les fans du groupe peuvent attendre de ce remix, les membres de Muse ont partagé une version renouvelée de la chanson «Citizen Erased»: «En examinant l’album, nous avons découvert que les mixages originaux dans les singles, comme ‘Plug Dans Baby ‘et’ Bliss ‘, ils étaient vraiment bons, donc ils étaient les plus difficiles à améliorer », a déclaré Bellamy dans un communiqué.

C’était les morceaux les plus profonds de l’album comme «Micro Cuts» où nous avons pu faire des percées massives.

Récemment, Matt Bellamy a annoncé que le groupe envisageait la possibilité d’un «show spécial» pour marquer l’anniversaire de ce lancement, satisfait des résultats obtenus par «Origins of Muse», un coffret spécial lancé en 2019.

«Si la scène live existe toujours l’année prochaine, nous pourrions faire une performance spéciale pour la célébrer d’une manière ou d’une autre. Je ne serais pas contre cela. Dès que les concerts ouvriront à nouveau, Muse sera prêt à faire quelque chose », a noté Bellamy en 2020 lors d’un entretien avec NME.