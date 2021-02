Muscle américain: le F-150 Raptor a une nouvelle génération et un V8 arrive

Un des ramasser le plus radical au monde, le Ford F-150 Raptor a rencontré sa troisième génération en 2021 et les attentes ne pouvaient être plus élevées.

C’est qu’en plus de la version «normale», le radical ramasser La société américaine qui a une version miniaturisée du Ranger Raptor aura une variante encore plus puissante équipée d’un moteur V8.

Pour l’instant, on sait peu de choses sur le F-150 Raptor R à moins qu’il ne dispose d’un V8 pour tenir tête au Ram 1500 TRX. De quel moteur s’agit-il? Les rumeurs vont dans deux directions: soit le V8 de 5,2 l avec compresseur utilisé par la Mustang Shelby GT500, soit un V8 de 7,3 l avec Ford.

Et la version «normale»

La variante «normale» du F-150 Raptor est restée fidèle au V6 EcoBoost biturbo de 3,5 litres de la génération précédente. Mis à niveau vers ce nouveau F-150 Raptor, les valeurs de puissance et de couple restent inconnues.

Esthétiquement, la nouvelle génération reste fidèle au look agressif de ses prédécesseurs, avec des pare-chocs en acier et une double sortie d’échappement. En option, le F-150 Raptor peut compter sur des lumières pour tous les terrains.

Dynamique jusqu’à la performance

De série, tous les nouveaux F-150 Raptor seront équipés d’un différentiel électronique arrière et, en option, ils peuvent être équipés d’un différentiel Torsen avant.

Comme vous vous en doutez, le nouveau Raptor dispose d’un certain nombre de nouvelles technologies pour vous aider lorsque les voies deviennent plus difficiles. L’un d’eux est le nouveau « Terrain Management System » avec sept modes de conduite: « Slippery », « Tow / Haul », « Sport », « Normal », « Off-Road », « Baja » et « Rock Crawl ».

Ces modes règlent la réponse de la direction, de la transmission, du contrôle de stabilité, de la soupape d’échappement active, de l’accélérateur et du système d’amortissement actif.

En parlant d’amorti, c’est en charge des nouveaux amortisseurs à commande électronique Fox Live Valve, le plus grand et le plus rapide jamais utilisé par un Raptor. Selon Ford, ils peuvent modifier les taux d’amortissement 500 fois par seconde.

La plus grande nouvelle est «sous la peau»

Les grandes nouveautés du nouveau Ford F-150 Raptor apparaissent dans le domaine du châssis à longerons, qui a été renforcé et repensé pour accueillir une suspension développée spécialement pour Raptor.

Les pneus peuvent être de 35 « ou 37 », le second étant le plus gros des pneus installés dans un ramasser Dimensions du raptor. Grâce à eux, le ramasser atteint les angles de référence tout-terrain: 33,1 ° d’attaque, 24,9 ° ventral et 24,4 ° de sortie.

Il est intéressant de noter que l’adoption de ces pneus a obligé Ford à adapter la chaîne de production pour que le F-150 Raptor avec ces pneus y trouve sa place, la solution prenant 15 mois pour être trouvée.

Pour l’instant, on ne sait pas encore si le F-150 Raptor arrivera en Europe, cependant, nous n’avons pas été surpris s’il devait être importé comme c’est le cas avec la Mustang Shelby GT500.