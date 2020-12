Murs met en valeur le rouge et le bleu avec « The DOC »

Murs a atterri avec le nouvel album Love & Rockets Vol. 2: La Déclaration la semaine dernière, et il a également béni les fans avec des éléments visuels du projet. Le single « The DOC » a reçu le traitement vidéo, et nous trouvons Murs enfermé dans une bataille du bleu contre le rouge. Le Crip V Blood s’affronte dans son propre cœur et son esprit commence par un match d’échecs, joué par deux versions de Murs. Bientôt, il évolue également vers un jeu de dominos.

Réalisée par Justin Marmorstein, la vidéo granuleuse utilise des images en noir et blanc lorsque le bleu et le rouge ne sont pas utilisés. L’instrumental trouve un équilibre entre obsédant et exaltant alors que Murs laisse tomber des barres de connaissances. Écoutez le nouveau single et découvrez le dernier album de Murs disponible partout maintenant.

Paroles de citations

Ss-seize millions d’entre nous enfermés

Mike a distingué les balles qui ont tiré sur Pac

C’est une métaphore, je te donne une métaphore

Si nous n’apprenons pas de notre passé, alors vers quoi nous nous dirigeons

La répétition n’est pas une révolution

Mon peuple tourne en rond, mon négro, ce que nous faisons