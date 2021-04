Murphy, Kelly et O’Sullivan parmi les noms de famille irlandais les plus courants – mais que signifient-ils?

Dans un nouvel article publié sur le site Web intitulé de manière ambiguë Ireland Before You Die (IB4UD à ses stans), l’écrivain Ger Leddin décompose le Top 20 des noms de famille irlandais les plus courants, détaillant leurs origines et leurs véritables significations. Bien que les surnoms qui figurent sur la liste soient quelque peu prévisibles, les histoires derrière certains de ces noms de famille quotidiens peuvent vous surprendre.