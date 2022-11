Murderville de retour sur Netflix avec un nouveau spécial de Noël

Le détective Terry Seattle n’a pas encore résolu son dernier mystère de meurtre. Par variété, il a été annoncé que Arnett reviendra en tant que détective dans un Murderville spécial vacances. Rejoindre Arnett sera invité célébrité Jason Bateman (Ozark) et Maya Rodolphe (Désabusé). Juste à temps pour Noël, le spécial sera présenté en première sur Netflix le 15 décembre 2022. Une bande-annonce a été publiée pour donner un aperçu du spécial, qui a été doublé Qui a tué le Père Noël ? Un mystère de meurtre Murderville. Regardez-le ci-dessous.





Les autres membres de la distribution aux côtés d’Arnett, Rudolph et Bateman incluent Eliza Coupe, Kurt Braunohler, Haneefah Wood, Lilan Bowden, Dennice Cisneros, Tawny Newsome et Courtney Parchman.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le streamer a également publié un synopsis pour le Murderville Spécial Noël, que vous pouvez lire ci-dessous.

« Le détective principal Terry Seattle est de retour et cette fois, l’affaire est critique. Avec ses deux célébrités invitées, Jason Bateman et Maya Rudolph, il a pour mission de découvrir… qui a tué le Père Noël ? Mais voici le hic : Jason Bateman et Maya Rudolph ne reçoivent pas le script. Ils n’ont aucune idée de ce qui va leur arriver. Ensemble, avec Terry Seattle (et de nombreuses surprises), ils devront improviser leur chemin à travers l’affaire… mais ce sera à eux deux de nommer le tueur.





Murderville revient avec un spécial de Noël, mais qu’en est-il de la saison 2 ?

Netflix

Inspiré de la série britannique Meurtre à Successville, Murderville première sur Netflix en février. Chaque épisode présente Will Arnett dans le rôle du détective Terry Seattle alors qu’il fait équipe avec des célébrités invitées pour enquêter sur des meurtres mystérieux. Le hic, c’est que les acteurs invités ne reçoivent pas le scénario, ce qui signifie qu’ils doivent improviser leur jeu tout en essayant de deviner légitimement qui est le tueur. Certaines célébrités réussissent, d’autres non. La saison 1, qui mettait également en vedette Haneefah Wood, Lilian Bowden et Phillips Smithey, a amené les stars invitées Conan O’Brien, Marshawn Lynch, Kumail Nanjiani, Annie Murphy, Sharon Stone et Ken Jeong.

Officiellement, Murderville n’a pas été renouvelé ni annulé depuis sa première, laissant le sort de l’émission encore inconnu. Netflix va de l’avant avec un nouveau spécial de Noël pourrait être un moyen de tester les eaux avant de s’engager dans un renouvellement complet de la saison. Peut-être que si l’audience est élevée pour la spéciale, la nouvelle d’une commande de la saison 2 pourrait finir par suivre peu de temps après, mais nous devrons attendre et voir.

Krister Johnson sert de Murderville showrunner et a écrit le spécial avec Owen Burke, Marina Cockenberg et Kerry O’Neill. Arnett produit avec Marc Forman, Jonathan Stern, Peter Principato et Brian Steinberg. Laura Murphy a réalisé.

Qui a tué le Père Noël ? Un mystère de meurtre Murderville sera présenté en première sur Netflix le 15 décembre 2022.