« Murderer women 4 » : découvrez qui seraient les protagonistes de la nouvelle saison

Autant la production était très controversée à l’époque, « Tueuses femmes” a enregistré un total de trois saisons depuis 2008 et tout indiquait que de nouveaux chapitres ne seraient plus vus jusqu’à TelevisaUnivision Il décide de tourner davantage et ainsi de poursuivre le succès de la franchise télévisée.

Comme dans les éditions précédentes, il est prévu que ces nouveaux épisodes mettent en vedette des actrices de grand poids, donc plusieurs noms ont déjà été annoncés comme presque confirmés.

Dans cette note, nous allons mentionner quelles femmes seraient les nouveaux protagonistes de la quatrième saison de « Tueuses femmes», une production qui promet beaucoup en raison du thème des filles qui se vengent et montre la violence domestique et sexiste qui est vécue à travers le monde.

QUI SERONT LES NOUVEAUX PROTAGONISTES DE « MUJERES ASESINAS » ?

Bien qu’il n’y ait pas encore de noms confirmés, plusieurs journalistes de Televisa ont mentionné les noms de ceux qui pourraient être en charge de l’animation cette saison.

Certains de ces artistes qui seraient les protagonistes des nouveaux épisodes sont Ana Layevska, Silvia Navarro, Claudia Martín, Adriana Louvier, Sara Maldonado, Macarena García, entre autres avec de grandes carrières.

La surprise de ce groupe de femmes serait l’inclusion de Yalitza Aparicio, provoquant l’attente des fans de l’actrice et aussi de la série elle-même.

Et c’est que, si une telle rumeur se confirme, « Mujeres Assasinas » marquerait les débuts sur Televisa de l’actrice de « Roma ».

L’actrice de « Roma » pourrait faire ses débuts sur Televisa avec la quatrième saison de « Mujeres assassinas » (Photo : Yalitza Aparicio / Instagram)

POURQUOI UNE NOUVELLE SAISON DE « MUJERES ASESINAS » SERA-T-ELLE ENREGISTRÉE ?

La série mexicaine s’était terminée en trois saisons et, apparemment, la possibilité d’en enregistrer une de plus n’était pas envisagée jusqu’à ce que quelque chose d’imprévu se produise.

Les épisodes enregistrés il y a des années ont commencé à être diffusés par Unicable et, à la surprise de beaucoup, ont atteint des niveaux d’audience élevés, de sorte que la direction de TelevisaUnivision a décidé d’enregistrer plus d’épisodes.

Comme nous nous en souviendrons, la chaîne de télévision San Ángel, ces dernières années, a enregistré de nouvelles versions de tubes du passé, donc tout s’est parfaitement mis en place.