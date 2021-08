Murder Mystery 2 se déroule sur Netflix, Jennifer Aniston et Adam Sandler devraient revenir

Une suite au hit Netflix Meurtre Mystère va de l’avant avec un nouveau réalisateur enfin annoncé. Jeremy Garelick aurait signé pour diriger une suite officielle du film dans l’espoir que Jennifer Aniston et Adam Sandler reviendront tous les deux pour reprendre leurs rôles.

En ce moment, il y a un scénario pour la suite écrit par James Vanderbilt avec Garelick prêt à faire un « polissage ». Vanderbilt a également écrit le scénario de l’original Meurtre Mystère, qui a été réalisé par Kyle Newacheck. Sorti sur Netflix à l’été 2019, les stars de cinéma Jennifer Aniston et Adam Sandler star en tant que couple marié pris dans une enquête pour meurtre sur le yacht d’un milliardaire. Le casting comprend également Luke Evans, Terence Stamp, Gemma Arterton, David Walliams et Dany Boon. Bien que les critiques aient été mitigées, le nombre de téléspectateurs pour le film était plutôt élevé, ce qui est suffisant pour que Netflix commande une suite.

Mot de Meurtre Mystère obtenir un suivi remonte à 2019, lorsqu’il a été signalé qu’une suite était en cours de développement avec Vanderbilt dans le cadre de négociations pour écrire le script. Le streamer avait annoncé à l’époque que près de 31 millions de foyers avaient visionné le premier film dans les 72 heures, ce qui en fait l’un des plus grands week-ends d’ouverture de l’histoire de Netflix. La sortie a également marqué la sortie la plus réussie de Sandler à l’époque pour le streamer dans le cadre de son accord avec Netflix.

Jeremy Garelick est connu pour écrire La rupture, qui mettait en vedette Aniston dans un rôle principal aux côtés de Vince Vaughn. Le cinéaste a ensuite fait ses débuts en tant que réalisateur avec La sonnerie de mariage, une comédie avec Kevin Hart et Josh Gad. L’année dernière, Garelick a également réalisé une parodie de The Purge intitulée The Binge, qui a été publiée directement sur Hulu. Comédie dystopique, le film parodie mettait également en vedette Vaughn en tant que directeur d’école dans un monde où toutes les drogues et l’alcool sont illégaux, sauf un jour par an.

« Je ne sais pas à 100% quelle est la suite. Ils y travaillent en ce moment », a déclaré Sandler à US Weekly l’année dernière. Les fans n’étaient pas les seuls à être excités lorsque Murder Mystery a réuni Sandler et Aniston. Dans une interview séparée avec THR, Sandler a noté: « Jennifer et moi sommes de grands amis. Elle travaille bien sans moi. Je suis juste content quand elle m’invite pour le trajet ! Ce que j’ai le plus aimé [Murder Mystery] était-ce un couple marié qui se réunit et montre ce que c’est que de se soutenir et de compter l’un sur l’autre. C’est un film très romantique sur le mariage, c’est ce que j’ai aimé. »

Sandler et Netflix sortent des films originaux depuis Le ridicule 6 en 2015. Ses autres films inclus La reprise, Sandy Wexler, La semaine de, et Meurtre Mystère. L’année dernière, Netflix a annoncé un nouveau contrat de quatre films avec Sandler’s Happy Madison Productions d’une valeur de 275 millions de dollars. De toute évidence, le streamer a été satisfait du contenu que Sandler a apporté au service et ils ne cherchent pas à ralentir de si tôt.

Aucune date de sortie n’a encore été fixée pour la suite de Meurtre Mystère, mais le plan est de commencer le tournage du film à Paris et dans les Caraïbes dans un avenir proche. Pour l’instant, vous pouvez consulter le film original en streaming sur Netflix. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

