Murder Mystery 2: intrigue, distribution et tout ce que nous savons

Roman policier? Il est presque temps d’en résoudre un autre Meurtre Mystère. Une suite de la comédie Netflix dirigée par Adam Sandler et Jennifer Aniston devrait provisoirement être publiée par le streamer plus tard cette année. Malgré un accueil critique mitigé, le film a été très apprécié des téléspectateurs. Plus de 30 millions de foyers ont visionné le premier film lors de son week-end d’ouverture en juin 2019, ce qui en fait le plus grand week-end d’ouverture d’un film Netflix à l’époque. Après les quatre premières semaines de sortie, ce nombre est passé à 73 millions de foyers, ce qui en a fait le film d’Adam Sandler le plus réussi sur la plateforme.

Désormais, le géant du streaming est prêt à poursuivre sur la lancée du premier opus. Dans cet esprit, examinons tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Netflix Meurtre mystérieux 2. Où l’intrigue emmènera-t-elle les personnages cette fois ? Qui devrait revenir au casting et quels nouveaux visages les rejoindront ? Quand peut-on espérer voir le film sortir ? Et à quoi d’autre le public devrait-il s’attendre à voir dans Meurtre mystérieux 2?

Intrigue : ce que nous savons





Netflix

Dans le premier film, les téléspectateurs se souviendront que le couple marié Nick et Audrey Spitz (Sandler et Aniston, respectivement) sont pris dans une enquête pour meurtre alors qu’ils sont en vacances sur le yacht d’un milliardaire. Lorsqu’ils ont été soupçonnés d’être impliqués, le couple a été contraint de blanchir son nom tout en travaillant avec les autres sur le yacht pour trouver le véritable tueur. Au moment d’écrire ces lignes, il y a peu d’informations sur ce qui est spécifiquement en magasin pour l’intrigue. Compte tenu du titre, on peut raisonnablement s’attendre à ce que le couple marié de Sandler et Aniston résolve un autre meurtre. Cela peut être lié au premier film ou les emmener dans une aventure entièrement distincte. Cependant, la fin du premier film nous a peut-être donné une idée de ce que l’intrigue pourrait impliquer.





Après avoir résolu le meurtre, les Spitz ont poursuivi leurs vacances à bord du tristement célèbre train Orient Express. Bien sûr, ce train particulier est connu pour son incorporation dans le roman d’Agatha Christie Meurtre sur l’Orient Express et ses différentes adaptations cinématographiques. Si ce train fait partie de la suite, cela pourrait offrir au film une chance de donner une tournure comique à l’un des polars les plus connus au monde.

Le tournage se déroulant dans des endroits tels que Paris, les Caraïbes et Hawaï, l’intrigue de la suite emmènera probablement les téléspectateurs dans des endroits exotiques similaires. Avec autant d’inconnues à l’heure actuelle, tout ce que les téléspectateurs impatients peuvent faire est d’utiliser les quelques détails dont nous disposons pour faire des suppositions sur ce qui les attend. Il est logique que Netflix veuille garder le plus possible l’intrigue secrète. Le premier film a été un énorme succès, et le streamer a probablement l’intention de le reproduire pour la suite et de créer de l’anticipation. Plus de détails seront probablement publiés dans les mois à venir, mais pour l’instant, tout ce que nous pouvons faire est d’attendre.





Distribution : Ce que nous savons





Netfix

Dans la suite, les stars principales Adam Sandler et Jennifer Aniston reprennent leurs rôles de Nick et Audrey Spitz. Parmi les autres stars de retour du premier film, citons John Kani en tant que colonel Ulenga et Adeel Akhtar en tant que Maharajah. À l’heure actuelle, ces quatre sont les seuls retours confirmés de l’original. Ils seront rejoints par divers nouveaux membres de la distribution, dont Jodie Turner-Smith, Mark Strong, Annie Mumolo, Melanie Laurent, Kuhoo Verma, Enrique Arce, Zurin Villanueva et Tony Goldwyn. Si l’on sait que ces stars rejoignent le film, on ne sait pas encore quels personnages elles incarnent ni comment elles seront liées à l’intrigue principale. D’autres annonces de casting et informations suivront probablement dans les semaines et les mois à venir.





Il n’y a actuellement aucune date de sortie définie pour Meurtre mystérieux 2, bien qu’il y ait des spéculations selon lesquelles il chutera en 2022. Le film original recevant une sortie estivale, il est possible que Netflix programme la suite au cours des mois d’été. Cependant, avec l’été dans quelques mois et le tournage ne s’étant terminé que récemment, il se peut qu’il ne soit pas prêt d’ici l’été. Une autre option possible serait de le sortir en novembre ou décembre. Cela permettrait à Netflix de capitaliser sur la saison des fêtes où ils ont rencontré le succès avec leurs plus grands titres (tels que Boîte à oiseaux et Ne lève pas les yeux). Chaque fois que le streamer décide de publier Meurtre mystérieux 2le public saura probablement longtemps à l’avance qu’il faut créer autant d’anticipation que possible.

Tout le reste : Happy Madison





Bonne Madison

Meurtre mystérieux 2 est la dernière collaboration entre Netflix et la société de production de Sandler, Happy Madison. D’autres partenariats notables entre les deux incluent Le ridicule 6, Le refaire, Sandy Wexleret Hubie Halloween. Netflix distribue tous les films de Happy Madison depuis 2015 Le ridicule 6. En plus de Meurtre mystérieux 2Sandler a également le prochain Agitation, Astronauteet Les hors-la-loi tout est prêt pour une sortie cette année. S’ils s’avèrent aussi populaires auprès du public que Meurtre Mystèrealors il est possible que nous puissions voir ce partenariat entre le géant du streaming et le studio de comédie emblématique continuer à déployer de nouvelles productions à l’avenir.





