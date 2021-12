Munich – La bande-annonce de The Edge of War apporte le thriller d’espionnage de la Seconde Guerre mondiale à Netflix

Netflix a publié une bande-annonce captivante pour le prochain thriller de la Seconde Guerre mondiale, Munich – Le bord de la guerre. Le film est basé sur le roman à succès Munich par Robert Harris, qui tourne autour de l’accord de Munich de 1938 signé entre l’Allemagne, l’Italie et la Grande-Bretagne. L’accord a été conclu pour apaiser Adolf Hitler et par la suite éviter une guerre totale en Europe. Mais cela a eu un coût : le sacrifice de l’autonomie de la Tchécoslovaquie. Cependant, Hitler a non seulement annexé la Tchécoslovaquie, mais il a également envahi la Pologne un an plus tard, déclenchant la Seconde Guerre mondiale.

Munich – Le bord de la guerre raconte les événements qui ont conduit aux accords de Munich ainsi qu’une mission secrète menée par deux diplomates pour révéler au monde les véritables intentions d’Hitler. Munich – The Edge of War présente George MacKay (1917, Loup) en tant que fonctionnaire britannique Hugh Legat; Jannis Niewöhner (Muet) en tant que diplomate allemand Paul von Hartmann; et Jeremy Irons (Dead Ringers, Le Roi Lion) en tant que Premier ministre britannique de l’époque, Neville Chamberlain. Munich – The Edge of War est réalisé par Christian Schwochow (La Couronne) d’après un scénario du dramaturge britannique Ben Power. Découvrez la remorque captivante pour Munich – Le bord de la guerre au dessous de.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

La bande-annonce s’ouvre avec Hugh Legat chargé de récupérer un document sensible de son ami, Paul von Hartmann. « Vous ferez de l’espionnage en sol étranger », dit un homme. Le document est la preuve qu’Hitler n’a pas l’intention d’honorer les accords de Munich et a l’intention de faire la guerre à l’Europe. Alors que le Premier ministre s’apprête à s’envoler pour Munich pour négocier la paix, Legat se réconcilie avec sa mission aux enjeux élevés. Hartmann, de son côté, risque sa vie pour obtenir ces documents, risquant même une confrontation avec le Führer.







Nous pouvons nous attendre à voir encore plus de moments au bord du siège lorsque Munich – Le bord de la guerre fait ses débuts sur Netflix l’année prochaine. Le film a une programmation talentueuse d’acteurs jeunes et vétérans à la tête de la distribution, qui comprend Jessica Brown Findlay, Robert Bathurst, August Diehl, Alex Jennings, Anjli Mohindra, Sandra Hüller, Mark Lewis Jones et Ulrich Matthes dans le rôle d’Adolf Hitler. Ceux qui ne sont pas déjà vendus sur le film peuvent consulter le synopsis de l’intrigue suivant.

« Basé sur le best-seller international de Robert Harris. Nous sommes à l’automne 1938 et l’Europe est au bord de la guerre. Adolf Hitler se prépare à envahir la Tchécoslovaquie et le gouvernement de Neville Chamberlain cherche désespérément une solution pacifique. Avec la pression croissante, Hugh Legat, civil britannique domestique, et Paul von Hartmann, diplomate allemand, se rendent à Munich pour la conférence d’urgence. Alors que les négociations commencent, les deux vieux amis se retrouvent au centre d’un réseau de subterfuges politiques et de dangers très réels. Avec le monde entier qui regarde, la guerre peut-elle être évitée et, si oui, à quel prix ? »

Munich – Le bord de la guerre a fait sa première mondiale au 65e BFI London Film Festival le 13 octobre, recevant des critiques positives. Avec des gens si brillants travaillant à la fois devant et derrière la caméra, Munich – Le bord de la guerre était destiné à être bon. Mais à quel point ? Nous saurons quand le film sortira sur Netflix le 21 janvier 2022, après une sortie en salles limitée le 7 janvier.





Le producteur de Spider-Man fait le point sur Venom 3 Amy Pascal a révélé qu’un troisième film mettant en vedette Eddie Brock et Venom de Tom Hardy est en cours de développement.

Lire la suite





A propos de l’auteur