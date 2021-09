Muncher provoque le chaos dans un nouveau regard sur Ghostbusters: Afterlife

Avec autant d’attention sur la domination de Marvel au box-office suite à la levée de nombreuses restrictions Covid, et le battage médiatique autour du chant du cygne de James Bond de Daniel Craig dans Pas le temps de mourir, il y a un petit, petit film presque oublié qui sort bientôt sous la forme de Chasseurs de fantômes : l’au-delà bientôt notre chemin. Bien sûr, c’est loin d’être la vérité, car le nouvel opus de la franchise des années 80 est probablement l’un des films les plus attendus au cours des prochains mois et juste au cas où vous auriez besoin d’un autre petit teasing, Empire magazine a heureusement fourni quelques nouvelles images du film qui vous mettront en appétit.

Parce que bustin’ nous fait du bien, l’Empire de ce mois-ci est dédié à #Chasseurs de fantômes, avec une célébration en exclusivité mondiale de l’original et du nouveau film emblématique #GhostbustersAu-delà. Couverture illustrée par @paulshipper. En vente le jeudi 30 septembre. LIRE LA SUITE : https://t.co/sOxnlR6A1Cpic.twitter.com/XgoH7lgByM — Empire Magazine (@empiremagazine) 24 septembre 2021

Le premier présente toujours les nouveaux jeunes acteurs du film, dont Trevor (Finn Wolfhard), Phoebe (Mckenna Grace), Lucky (Celeste O’Connor) et Podcast (Logan Kim) dans l’ancienne ferme vue dans la bande-annonce du film . Alors que le film inaugure une nouvelle génération de personnages, il a beaucoup à attendre pour les fans d’antan, avec le retour de Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver et Annie Potts, qui reprennent tous leurs rôles originaux dans le film qui en fait la suite que les fans attendent depuis plus de 30 ans.

Nous réunissons deux générations de chasseurs de fantômes dans notre nouveau numéro, avec Ivan & @JasonReitman parler de leur expérience « à couper le souffle » en réalisant le nouveau film. Lisez l’aperçu, avec cette image exclusive de la paire : https://t.co/fceC07sxC3pic.twitter.com/CmttVHibal — Empire Magazine (@empiremagazine) 28 septembre 2021

Bien sûr, alors que nous avons vu des formes spectrales très familières dans la bande-annonce, qui nous a ramenés dans le monde de Gozer et Ivo Shandor via Terrordogs, l’homme Stay Puft Marshmallow et plus encore, mais l’un des nouveaux spectres qui a été vu est fugacement l’esprit du style Slimer appelé affectueusement Muncher, et c’est ce qu’on nous donne un bien meilleur aperçu dans le deuxième alambic. Le fantôme bleu clair a été vu dans les deux bandes-annonces publiées jusqu’à présent et est clairement l’un des premiers fantômes rencontrés par le nouveau groupe de busters, car dans la bande-annonce, le petit crétin est poursuivi dans les rues par le busted en place mais toujours en cours d’exécution Ecto 1.

Chasseurs de fantômes : l’au-delà vient de Jason Reitman, le fils de l’original chasseurs de fantômes réalisateur Ivan Reitman, qui a raconté à Empire comment il s’est senti lorsque son fils a rejoint le projet. « J’ai été étonné qu’il veuille le faire. Il avait vraiment sa propre direction. Il a travaillé pendant des années pour établir son genre de réalisation et son propre talent distinctif, puis il a voulu se lancer dans ce projet, quelque chose qui était déjà si célèbre. «

Le jeune Ivan Reitman avait cependant sa propre raison de vouloir s’attaquer à la franchise tant appréciée. Il a dit : « Pour moi, c’est cette idée de faire un film pour mon père, qui perpétue un héritage qui m’a été présenté quand j’avais sept ans et qui était une partie profonde de mon enfance, comme c’était une partie de l’enfance de tout le monde. »

Après un an de retard, Chasseurs de fantômes : l’au-delà arrive exclusivement dans les salles le 19 novembre, et en attendant, vous pouvez consulter l’intégralité de l’interview des Reitmans en spécial chasseurs de fantômes édition festive de Empire magazine qui sort à la fin du mois. Cette nouvelle arrive d’Empire Online.

Sujets : Ghostbusters 3, Ghostbusters