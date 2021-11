Multiversus : WB Games propose-t-il un jeu Super Smash Bros. ?

Nintendo Super Smash Bros. Ultimate Switch

Super Smash Bros Ultimate est de retour!Préparez-vous à éjecter vos adversaires hors du stage dans ce jeu d'action ultime ! Une mécanique de jeu plus rapide, de nouveaux objets, de nouvelles attaques, de nouvelles options défensives, de nouvelles techniques et bien davantage vous permettront de vivre des affrontements épiques chez vous ou en déplacement !!!Divers modes et options vous permettent de jouer à plusieurs ! Les stages réintroduits ont aussi été améliorés, et tous les stages ont une version Champ de Bataille ainsi qu'une version Destination Finale.De nouveaux combattants, comme l'Inkling de la série Splatoon, Ridley de la série Metroid, Simon Belmont de la série Castlevania et Marie de la série Animal Crossing, font leurs débuts dans Super Smash Bros aux côtés de tous les combattants ayant jamais figurés dans la série Super Smash Bros !!!Prêt pour des supers combats avec tout les personnages emblématiques de Nintendo !!!