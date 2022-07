MultiVersus saute dans le top 10 sur Steam avec 150 000 joueurs

La bêta ouverte de MultiVersus a commencé. Le jeu fait un tiret de 100 mètres et fait les 10 secondes. Sur la plateforme de distribution de Valve Vapeur le titre explose.

Aujourd’hui (au 28 juillet 2022), « MultiVersus » a culminé à plus de 150 000 joueurs simultanés. Seuls six autres matchs ont connu un pic plus important aujourd’hui. Cela signifie que le titre saute dans le top 10 des titres les plus joués sur Steam aujourd’hui.

© SteamDB/45secondes.fr

La communauté PC semble être très enthousiaste à propos du jeu. Mais qu’en dites-vous ? Avez-vous déjà joué au jeu de combat gratuit à 2 jeux ?

De quoi parle MultiVersus ?

MultiVersus est un vrai Bagarreur Allstars. Warner Bros. Games et Player First Games proposent des marques populaires telles que le Seigneur des Anneaux, CC, jeu des trônes ou Les Looney Toones ensemble et ils laissent de nombreux héros comme dans Super Smash Bros. rivaliser les uns avec les autres.

Les personnages actuels incluent :

Univers de Stephen & Grenats (Steven Univers)

(Steven Univers) Finn et Jacques (Temps de l’aventure)

(Temps de l’aventure) Shaggy & Velma (Scooby Doo)

(Scooby Doo) Homme chauve-souris (CC)

(CC) Harley Quinn (CC)

(CC) Superman (CC)

(CC) Wonder Woman (CC)

(CC) Gandalf (Le Seigneur des Anneaux)

(Le Seigneur des Anneaux) meule & Morty (Rick et Morty)

(Rick et Morty) Tom et Jerry (Tom et Jerry)

(Tom et Jerry) lapin de bogues (Looney Tunes)

(Looney Tunes) Arya Stark (Jeu des trônes)

(Jeu des trônes) Le géant (Le géant de l’espace)

(Le géant de l’espace) Le diable de Tasmanie (Looney Tunes)

(Looney Tunes) Lebron (Space Jam)

(Space Jam) et de nouveaux personnages originaux comment Reindog

Bien sûr, tu te bats emplacements connus des franchises individuelles. Le gameplay définit le Concentrez-vous sur le combat 2v2 et les mouvements de combat peuvent être ajustés dynamiquement. Ainsi, un personnage peut être associé à un autre et cela se traduit par des mouvements combo sympas.

Il y a des batailles 2v2, des rounds 1v1 et même des matchs gratuits pour tous et coopératifs sont inclus.

« MultiVersus » est maintenant disponible pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et le ordinateur personnel disponible. Si vos amis jouent sur une autre plateforme, vous pouvez via jeu croisé jouer avec eux.