Multiversus, saison 2 : nouveaux personnages, décors et skins

Le jeu de combat »multiversus » vient d’annoncer tout le nouveau contenu qui arrivera dans le cadre du Battle Pass de la saison 2, y compris des cartes avec des lieux emblématiques de films, de séries et de dessins animés, ainsi que de nouveaux personnages et skins.

Le développeur Jeux Warner Bros. a confirmé que parmi les nouveaux ajouts figurera une carte « Game of Thrones », avec un remix de sa chanson thème de la série. Les nouveaux personnages jouables incluent Marvin le Martien et les nouveaux skins incluent Samurai Batman, Evil Morty et Fern Finn.

« Venant de la planète Mars, le méchant aux bonnes manières de Looney Tunes sera équipé de son dispositif modulateur d’espace explosif Illudium Q-36, d’un puissant blaster et de capacités d’invocation de vaisseaux spatiaux », indique le résumé officiel du personnage.

La saison 2 comprendra différentes variantes de leurs personnages disponibles dans le jeu, tels que Tom et Jerry de Penadero Street, Teatime Reindog, l’astronaute Velma, Maestro Bugs et Arya Stark en pyjama.

La première saison de » Multiversus » a été créée en août, battant un nouveau record en rassemblant un total de 61 694 joueurs simultanés sur Steam lors de son lancement, dépassant le record de » Dragon Ball Fighter Z », qui a accumulé un total de 44 234. joueurs lors de sa sortie en 2018.

Dans sa première saison, il a introduit plusieurs nouveaux personnages dans sa liste, dont Black Adam de DC, Stripe de » Gremlins », LeBron James dans son look du film » Space Jam: A New Legacy » et Rick et Morty de sa série animée titulaire.

La saison 2 de »Multiversus » est disponible dès aujourd’hui. Bien que le Battle Pass ait un coût supplémentaire pour tous les joueurs qui veulent les nouveaux skins et cosmétiques, il propose également des objets gratuits qui s’obtiennent au fur et à mesure que vous jouez et que vous montez de niveau.

»Multiversus » est disponible pour PlayStation 4, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S et PC entièrement gratuitement.