MultiVersus : liste de tous les personnages jouables disponibles

Basé sur des jeux de combat de plates-formes tels que le titre populaire de Nintendo » Super Smash Bros. », le jeu »Multi Versus », le nouvel épisode de Warner Bros. qui compte bien se faire une place parmi les joueurs. Le jeu sera entièrement gratuit et pourra être téléchargé pour PlayStation 5, Xbox série X|S et PC, y compris le multijoueur multiplateforme, afin que vous puissiez jouer avec n’importe lequel de vos amis, même sur différentes consoles.

Le jeu » MultiVersus » a dans sa liste de grands personnages des franchises populaires de Warner Bros., dont Batman, Bugs Bunny et même Arya Stark, capables de concevoir des combats fous entre des personnages d’univers très différents. Pour le moment, »MultiVersus » a un total de 16 personnages jouables, chacun d’eux ayant un rôle important entre tank, support, assassin et mage, avec un gameplay très amusant.

Personnages jouables dans MultiVersus

DC Comics Superman

Le super-héros par expérience, Kal-El a été connu sous toutes sortes de noms, mais nous le connaissons tous sous le nom de Superman. Élevé par ses parents Jonathan et Martha Kent après son arrivée de la planète Krypton sur terre, il doit se rapporter aux humains sous le nom de Clark, tout en protégeant la planète de toutes sortes de menaces.

DC Comics Batman

Avec son partenaire ou son ennemi ? L’incroyable Batman arrive dans MultiVersus. Connu dans sa vie quotidienne sous le nom de Bruce Wayne, un milliardaire qui cherche à venger la mort de ses parents en combattant le crime dans sa ville corrompue. Bien qu’il n’ait pas de super pouvoirs, il utilise sa grande fortune et son grand intellect pour surmonter toutes les épreuves.

DC Comics Wonder Woman

Connue pour être l’un des membres fondateurs de la Justice League, Wonder Woman vivait à l’origine avec les guerrières connues sous le nom d’Amazones au pays de Themyscira, apportant plus tard la paix au reste du monde. Son héroïsme est si grand qu’elle est prête à aider et à donner sa vie pour défendre les innocents.

Harley Quinn de DC Comics

Connu sous le nom de Dr Harleen Quinzel avant de devenir pleinement Harley Quinn pour être le match parfait du Joker. Cependant, après plusieurs années de relation, Harley décide de se séparer du Joker et trouve le courage de commencer seul sa carrière criminelle. Toujours pleine de surprises, elle cherche à aider à sa manière avec des équipes comme la Suicide Squad.

Arya Stark de Game of Thrones

Arya Stark est née au pays de Winterfell dans la maison Stark. Dès son plus jeune âge, Arya n’a jamais assumé la responsabilité d’être une dame de sa famille noble, se penchant davantage vers l’amélioration de son maniement de l’épée et marquant son propre destin. Malheureusement, l’exécution de son père a déterminé son sort, car l’événement a dispersé sa famille à travers Westeros. Arya s’est battue pour survivre, se transformant finalement en une épéiste qualifiée et allait changer le destin de Westeros.

Steven Univers

Connu pour être un hybride entre l’humain et la magie d’une espèce connue sous le nom de Gemmes. Formé par les gemmes de cristal Garnet, Amethyst et Pearl, il découvre rapidement qu’il a ses propres pouvoirs et qu’il peut devenir un héros par lui-même, mais à sa manière.

Grenat de Steven Universe

Fusion des gemmes Ruby et Sapphire, Garnet est le chef des Crystal Gems, qui ont juré de protéger la Terre des envahisseurs qui cherchent à faire du mal. Garnet est considérée comme l’une des Gem Fusions les plus stables, et cela se voit avec son dévouement envers son équipe et sa puissance globale.

Shaggy de Scooby Doo

Connu pour être le meilleur ami de Scooby et le membre le plus effrayant du gang, Shaggy arrive sur MultiVersus avec une histoire hilarante. Enquêtant sur un manoir effrayant comme d’habitude, Shaggy mange un cristal brillant qu’il confond avec des bonbons, depuis lors, il a acquis des pouvoirs surnaturels qu’il utilisera pour arrêter les forces du mal qui croisent son chemin.

Velma de Scooby Doo

Velma Dinkley est experte dans la résolution de tous les mystères de chacun des casques présentés. Elle est bien connue pour être la leader je-sais-tout et la super détective, mais elle montrera bientôt au monde qu’elle peut se défendre dans un combat si besoin est.

Finn l’humain d’Adventure Time

Le protagoniste d’Adventure Time qui a vaincu toutes sortes de créatures maléfiques aux côtés de son meilleur ami Jake the Dog. Avec un esprit aventureux, Fin fera tout son possible pour protéger le pays d’Ooo, où tout le monde sait déjà qu’il est un héros, sauvant plusieurs princesses et battant des sorciers maléfiques.

Jake le chien d’Adventure Time

Si c’est fini dans »MultiVersus », évidemment, Jake ne pouvait pas manquer, un chien métamorphe qui aime s’amuser avec Finn, voyageant à travers le pays d’Ooo pour le libérer du mal. Ses capacités de métamorphose lui permettent de transformer son corps en n’importe quelle forme qu’il souhaite, en grandissant, en rétrécissant et en se contorsionnant à sa guise.

Bugs Bunny de Looney Tunes

L’un des personnages les plus emblématiques de toutes les séries animées est prêt à se battre dans » MultiVersus », avec ses capacités de dessin animé lui permettant de faire à peu près tout ce que la situation exige. Bugs a tout fait et a livré des spectacles hilarants pour tout le monde au cours des 70 dernières années.

Taz le diable de Tasmanie de Looney Tunes

Taz est connu pour provoquer un chahut partout où il va, et l’arène MultiVersus est l’endroit idéal pour qu’il se lâche. Il est le choix parfait pour une bagarre totale avec ses attaques folles et son mauvais caractère, mais les autres combattants peuvent-ils apprivoiser la bête ?

Tom et Jerry

Étant ensemble depuis leurs débuts en 1940 et initialement rivaux, Tom et Jerry vont unir leurs forces pour affronter les autres personnages en duo, mettant de côté leurs différences et complétant chacune de leurs capacités à être imparable ainsi que leurs combats sans fin. .

Le géant de fer

The Iron Giant a été présenté au monde dans son film de 1999. Il est un défenseur des innocents et imite les mouvements de Superman, ce sera donc un régal pour les fans de le voir interagir avec son héros pour la première fois. Comme son nom l’indique, c’est un géant, il sera donc intéressant de voir comment il est implémenté dans »MultiVersus ».

reindog

Le personnage le plus méconnu de tous les combattants car il a été créé pour »MultiVersus ». Selon son histoire, il est le Gardien de Zanifeer et est la sixième entité à utiliser la Pierre de Pouvoir. Son monde, Zanifeer, a été l’un des premiers à être victime du « Néant » lors du grand cataclysme dimensionnel. Le « Néant » semble être la force qui unit toutes les dimensions dans »MultiVersus ».

Récemment, Warner Bros. a révélé le jeu à certains créateurs de contenu sur Internet, seuls quelques-uns ayant eu l’occasion de l’essayer, cependant, une bêta ouverte est prévue pour juillet de cette année afin que tous les joueurs puissent l’essayer » MultiVersus » .