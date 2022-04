Multiverse of Madness et Loki Writer parlent des connexions entre les deux entrées du MCU

Doctor Strange dans le multivers de la folie est sur le point de sortir dans moins de deux semaines et attend d’ouvrir la menace de réalités alternatives conjointes sur le Univers cinématographique Marvel. Le spectacle a des liens avec la série Disney + WandaVision et le film Spider-Man : Pas de retour à la maison. Cependant, il y a encore des doutes sur la relation du film avec la série Loki. Bien que Feige ait précédemment affirmé que les deux entrées se connecteraient, le patron de Marvel est resté silencieux sur la question depuis lors. Cependant, un fil relie les deux entrées MCU malgré tout le silence, et c’est l’écrivain Michael Waldron.

Waldron a été le premier choix du studio pour écrire Multivers de la folie après que Sam Raimi a repris le projet en tant que réalisateur. Waldron avait écrit plus tôt Loki pour Marvel et Disney +, qui a ensuite reçu la meilleure ouverture pour une émission télévisée Marvel Studios. Avec Waldron impliqué dans les deux projets, on suppose que les deux entrées MCU se connecteront définitivement d’une manière ou d’une autre et que Tom Hiddleston fera peut-être une apparition dans le film.

Bien que rien ne soit concret à cet égard, Waldron s’est récemment entretenu avec La liste de lecture sur la façon dont ses histoires partagent l’espace dans la vaste chronologie du MCU et comment elles existent également en tant qu’événements autonomes.

Les maux de tête que j’ai sont probablement liés. Je veux dire, tout est lié, et tout est autonome. Comme un grand univers comique, je pense qu’une chose informe certainement l’autre. Vous passerez un meilleur moment à regarder le prochain chapitre d’une histoire de MCU si vous avez vu les choses avant. Mais aussi, espérons-le, même si vous ne l’avez jamais fait, si vous êtes entré dans la rue, vous vous amuserez toujours. Il devrait être assez bon pour être autonome.

La notion de Waldron sur la connectivité entre Loki et Multivers de la folie reste ambigu. Bien qu’il ait raison sur le fait que chaque projet MCU a sa propre approche et son propre cadre, MCU a atteint un point où le lien entre les projets ne peut être ignoré. Et depuis Loki et Multivers de la folie abordent un sujet similaire, ils seront sans aucun doute liés d’une manière ou d’une autre, mais le lien entre les deux ne peut être exploré qu’en référence.





Marvel est-il secret de la connexion entre Loki et Docteur étrange 2?







Tandis que Multivers de la foliecomme le titre le suggère, plongera dans le concept de réalités alternatives coexistantes comme nous l’avons vu pour la première fois dans Et si… ?, Loki nous a donné un aperçu d’une cause probable de ces réalités ramifiées issues de la chronologie sacrée, qui mèneront finalement au multivers. En outre, Spider-Man : Pas de retour à la maison déjà exploré comment les ouvertures multiverselles peuvent provoquer le chaos dans la chronologie, entraînant Strange dans de gros problèmes. Ainsi, Multivers de la folie est l’entrée dont les fans attendent avec impatience leurs réponses.

Bien que Feige ait gardé le silence sur la connexion du film, Marvel garde le secret sur Multivers de la folie, recourant à ne pas avoir de projections de presse du film pour éviter que les spoilers de l’intrigue ne fuient sur Internet. Donc, ce ne serait pas une surprise si les théories des fans sur Loki et Docteur étrange 2 établir une connexion devenue réalité, qui peut ensuite se connecter plus en détail dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania et mis en place Loki Saison 2.

Points d’histoire et d’intrigue de Doctor Strange dans le multivers de la folie est une entrée qui ancrera le MCU dans un avenir très étendu, avec plusieurs personnages et histoires d’autres films basés sur des personnages de Marvel (en dehors du MCU) pouvant se croiser ou au moins y être référencés. Waldron peut être ambigu en répondant aux questions sur cette hypothèse anticipée concernant Loki et Multivers de la foliemais pour ma part, je n’exclurai pas la possibilité que les deux entrées « s’entremêlent tout en restant seules ».





