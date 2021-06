Multiópticas et Celia Villalobos unissent leurs forces pour sensibiliser à l’utilisation des écrans

La campagne de MO avec Villalobos, en plus de nous mettre KO, nous rappelle que nous sommes tous des gamers (et que nous devons prendre soin de nous).

La vie peut être très dure. A tel point qu’un jour tu te prends pour un vrai joueur pour avoir appris à votre mère ou à votre père comment fonctionne la « ferme mobile » et soudain vous voyez comment ce sont eux qui vous expulsent du podium des meilleurs scores de votre jeu préféré.

Ouais d’accord, quelque chose d’aussi exagéré que cela peut ne pas toujours arriver. Mais vous ne nierez pas que voir des gens pleinement engagés dans leurs mobiles, tablettes ou similaires pendant des heures et des heures n’est pas quelque chose qui est devenu assez courant. Et cela n’inclut pas seulement le plus petit de la maison. Aux plus grands aussi.

Nous avons pris l’habitude de mettre en lumière ce que les jeunes font ou ne font pas avec leurs écrans. Que ce soit sur des appareils mobiles ou de bureau, c’est quelque chose qui est devenu le centre des discussions. Cependant, nous regardons rarement l’autre côté de l’échelle.

Multioptiques Il a essayé de regarder de ce côté que l’on oublie souvent et nous a présenté, comme à d’autres occasions, une campagne de sensibilisation sur cette question. Pour ajouter une touche d’humour, il a fait de Celia Villalobos la capitaine d’une équipe d’esports.

Hé, vous trouverez ça drôle de penser à une maison dans laquelle les joueurs n’ont pas moins de 45 ans. Et je l’admets, je serais toujours accro à un réalité de ce type. Mais au-delà de la blague, les données affirment que le segment supérieur de la population lui manque (en moyenne) plus de 33 minutes de plus par jour vous donnant que je vous frappe aux jeux.

Peu importe s’il s’agit d’un jeu sur console dans lequel soupirer plus que nécessaire peut vous tuer ou s’il est basé sur la jonction de blocs du même type pour obtenir des récompenses. L’effet est le même puisque le temps d’exposition des yeux aux écrans est exactement le même. Et donc, le problème de santé est également identique.

Multiópticas connaît les risques que ce problème pose aux yeux. Et c’est pourquoi il a cherché à utiliser ce petit crochet pour que l’on se rende compte « dans quelle ligue on joue ». Avec Celia Villalobos elle-même et son équipe fictive, elle a voulu nous laisser, en tant qu’experts en la matière, une série de conseils pour prendre soin de nos yeux que l’on peut voir dans son site officiel. Parmi eux, ceux liés aux écrans.

Il est très curieux de voir comment Les loups de l’écran essayez d’oublier le nom de famille de la personne derrière les commandes. Peu importe ce que décontractée ou alors hardcore. Ayez des armes ou des énigmes en main. Qui que vous soyez et quel que soit votre âge, nous devons prendre en compte ce que nous faisons. Et qu’on oublie parfois juste pour le fait de jouer à des « jeux mobiles ».

Il existe de nombreuses façons de prendre soin de notre vue. Nous ne parlons pas seulement de lunettes, mais aussi d’autres éléments qui, avec quelques habitudes et astuces qui ils nous donnent dans Multiópticas, peut augmenter la santé visuelle de tous les joueurs.

La vie c’est deux jours et notre devoir est d’en profiter. Si vous le faites en jouant à des jeux de niveau « enfer » ou si vous préférez profiter de l’histoire en mode automatique, c’est quelque chose dans lequel personne ne devrait jamais s’impliquer. C’est votre temps et votre bonheur. Mais quoi que vous choisissiez, vous devez toujours être conscient de ce que vous faites et agir pour éviter tous les problèmes futurs que ce passe-temps ou ce travail pourrait vous causer.

Prenez soin de vos yeux. Laissez-les se reposer. Ne fatiguez pas trop vos yeux. Apprendre à utiliser les écrans avec quelques conseils et directives simples que les gars de Multioptiques. Profitez de ce que vous faites en sachant ce que vous faites. Vous pouvez donc le faire plus longtemps et avec plus de sécurité.