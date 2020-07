Multijoueur gratuit et avec 120 ips?

Ce ne serait pas le premier multijoueur accessible gratuitement: “Halo Infinite” devrait être gratuit par parties – du moins il y a des soupçons à ce sujet sur le net. Developer 343 Industries n’a pas encore fait de commentaires à ce sujet.

“Halo Infinite” a été présenté au Xbox Games Showcase, mais il n’y avait aucune trace du mode multijoueur. Le développeur 343 Industries a limité ses connaissances sur la campagne, mais a promis de montrer le mode multijoueur à une date ultérieure. Désormais, Leaker aurait pu anticiper la plus grande surprise: le mode multijoueur gratuit arrive sur le marché et brille avec une meilleure technologie que la campagne.

Rumeur: campagne avec 60 FPS, multijoueur avec 120

De nombreux utilisateurs de Twitter, dont un Microsoft Leaker souvent crédible appelé «siège de toilette», diffusent l’information selon laquelle le multijoueur pourrait être accessible au moins en partie gratuitement. Le jeu fonctionnerait à 120 images par seconde, la campagne ne fonctionnant qu’à 60 FPS. Cela rendrait le multijoueur plus fluide et montrerait les mouvements plus en détail, ce qui est important pour le jeu compétitif. Une boutique en ligne britannique a lancé ces rumeurs, qui commercialise déjà le jeu avec les informations pertinentes.

Plateforme multijoueur à la “CoD: Warzone”?

Les 120 images par seconde ne devraient être atteintes que sur la console Xbox Series X de nouvelle génération. Il est fort possible que “Halo Infinite” augmente l’attractivité de la console avec le multijoueur graphiquement sophistiqué et gratuit. Peut-être que le développeur 343 Industries spécule également sur la possibilité de faire du jeu une plate-forme à long terme qui continue d’attirer de nouveaux joueurs grâce au multijoueur gratuit. “Call of Duty: Warzone” fonctionne actuellement assez bien avec ce modèle.