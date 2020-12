Mulatto interprète son surnom avec une chaîne glacée

Mulatto touche le loto avec sa toute nouvelle chaîne glacée.

L’auto-proclamé Reine de Da Souf, Mulatto est devenue la première rappeuse solo à obtenir un disque certifié or d’Atlanta. Rien que de cela, elle est définitivement devenue une véritable artiste trill-cul avec beaucoup de potentiel pour devenir une superstar complète. Elle a été entourée de controverses sur les réseaux sociaux, mais la jeune femme de 22 ans essaie d’ignorer toute la haine, prenant des vacances d’une semaine d’anniversaire à Porto Rico pour se vider l’esprit et se recentrer l’année prochaine. À son retour aux États-Unis, l’un des premiers endroits où elle est allée était chez son bijoutier, qui l’a bien glacée, interprétant son surnom comme une toute nouvelle chaîne. Comme vous le savez sûrement, le nom de scène de Mulatto a provoqué beaucoup de réactions négatives sur la jeune star. Elle a abordé la controverse, promettant qu’elle sera plus mature et changera de nom dans un proche avenir. Il y a des spéculations selon lesquelles elle adoptera son surnom, Big Latto, avec son nouveau nom, et ces hypothèses se sont renforcées avec le rappeur laissant tomber des supports sur une nouvelle chaîne « Big Latto ». La nouvelle pièce de Latto est une machine à sous brillante et glacée, jouant sur l’implication « Lotto » dans son nom. Il brille de mille feux, a une couronne pour montrer son statut de reine et comprend également des diamants épelant son surnom. Un lien cubain complète le look. Il a été commandé à Icebox.

Alexander Tamargo / Cela se compare-t-il à la nouvelle chaîne de son idole Gucci Mane, qui pèse 22 livres et ressemble à un monstre absolu? Chime dans les commentaires. Si vous ne l’avez pas encore fait, consultez notre nouvelle interview avec Mulatto ici.