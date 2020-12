Mulatto et K.Michelle montrent leur amour majeur à Nicki Minaj pour son anniversaire

Nicki Minaj célèbre aujourd’hui son 38e anniversaire, recevant des messages aimables de Mulatto, K. Michelle et bien d’autres.

Aucun doute à ce sujet, Nicki Minaj a mérité toutes les fleurs qu’elle reçoit. Elle est l’une des meilleures rappeuses absolues au monde, inaugurant une nouvelle ère de femmes dans le rap à bras ouverts, montrant de l’amour à certaines des jeunes stars les plus éclatantes de l’industrie aujourd’hui. La reine reste le détenteur de la couronne définitive et, alors qu’elle fête son anniversaire, elle ne manquera pas d’accepter les messages de fans adorés du monde entier et d’autres artistes qui respectent l’enfer de tout ce qu’elle a accompli dans l’entreprise. Nicki Minaj est entré dans ce qui était traditionnellement un club de garçons et en est sorti gagnant, devenant une légende avec des vers, des albums et des singles historiques. L’une des femmes les plus décorées de l’histoire du rap, Nicki fête aujourd’hui son trente-huitième anniversaire, et certains de ses admirateurs ont pris une longueur d’avance en lui souhaitant santé et richesse pour son grand jour. Sa mère, Carol Maraj, a lancé les aimables souhaits avec un beau message à sa fille, et Mulatto et K. Michelle ont poursuivi avec leurs propres pensées. «Joyeux anniversaire Nicki», a écrit Mulatto sur Twitter. Elle a posté une photo d’elle-même portant des lunettes roses inspirées de Nicki, un gros nœud rose dans les cheveux et une chaîne Barbie qu’elle possède toujours. « J’ai porté cette chaîne religieusement et je l’ai toujours à ce jour », a ajouté Big Latto. Mais ce n’était pas tout pour Latto. Apparemment, elle a dû s’expliquer après avoir recréé l’une des photos de Nicki en cinquième année. «En 5e année, j’ai posté cette photo sur mon Facebook en me mordant le doigt sexuellement dans un débardeur à bretelles spaghetti et quand j’ai eu des ennuis, j’essayais d’expliquer comment je recréais une photo de Nicki Minaj», a écrit le rappeur. « Pas de plafond. » K. Michelle est près de Nicki Minaj depuis des années et elle a enregistré un message vidéo pour rappeler à la reine que personne ne la touche. « Personne ne peut battre Nicki Minaj », a déclaré K dans la vidéo. « Je disais juste à ma soeur Nat, j’ai écouté beaucoup de nouveaux rappeurs … ils n’ont pas de cadences, ils n’ont pas d’animation, ils ne savent pas comment inverser les choses , ils sont sur le même rythme, comme, personne ne surpasse Nicki Minaj. Période. Et c’est musicalement parlant. « Rejoignez-nous pour souhaiter à Nicki Minaj un joyeux anniversaire! Beaucoup d’autres en route!