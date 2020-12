Mulâtre applaudit les haineux en criant ses « pieds sales » dans une vidéo twerking

Mulatto répond aux trolls qui l’appellent pour avoir les pieds sales dans sa vidéo de twerk.

La vidéo twerk de Mulatto sur Megan Thee Stallion et l’album à succès de DaBaby « Cry Baby » a attiré l’attention de Thee Hot Girl elle-même, mais elle a également fait parler les haters, appelant les « pieds sales » du rappeur dans la vidéo. Selon un certain nombre de trolls Internet, Mulatto n’aurait pas dû publier une vidéo d’elle-même s’amusant et dansant pendant la semaine de son anniversaire à Porto Rico parce que ses pieds étaient trop sales. Le bavardage est devenu trop fort pour que Latto la garde au frais, répondant par un applaudissement sur Twitter.

Prince Williams / Wireimage / « Vous êtes tous à bout de mes pieds sales salope que je suis bourré de courir dans un manoir à Porto Rico pour mon anniversaire », a écrit Latto en réponse à toute la traîne, nous frappant avec un flex subtil. « & je me tiens à la table parce que rien dans cette vidéo n’était prévu, la chanson était juste en train de jouer et je dansais … en fait, c’était à l’origine sur mes amis proches. Vous êtes tellement faux sur cette application que c’est tellement ennuyeux. » Elle entretenait encore plus de haine, répondant directement aux gens. Quand quelqu’un l’a accusée de ne pas nettoyer son berceau, le rappeur a dit: « En fait, je n’ai pas de bonnes. » Si la vidéo était assez bonne pour Megan Thee Stallion, elle devrait être assez bonne pour que personne au hasard ne commente sur Internet. Ne faites pas attention aux ennemis, Big Latto. Continuez à faire votre truc. Au cas où vous l’auriez manqué, nous avons récemment publié notre dernière interview avec Mulatto, que vous pouvez lire ici.