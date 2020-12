Mulan peut maintenant être diffusé gratuitement sur Disney +

Mulan est maintenant disponible pour les abonnés Disney + à regarder gratuitement. L’adaptation en direct de Disney du classique animé bien-aimé n’était auparavant disponible à l’achat que pour 30 € supplémentaires, ce qui empêchait un nombre décent de téléspectateurs potentiels de le regarder. Le film devait initialement sortir en salles en mars de cette année, mais c’est juste au moment où la crise mondiale de la santé publique a pris le dessus et a fermé les cinémas du monde entier, obligeant les studios à retarder leurs films de 2020.

Après la date de sortie de mars, Mulan a été reporté à juillet, puis il a été annoncé que le film arriverait à Disney + pour 30 € supplémentaires en septembre. C’était une très grande nouvelle dans l’industrie lorsqu’elle a été annoncée, d’autant plus que les studios rivaux cherchaient tous un moyen de s’adapter et de changer au nouveau paysage. Malheureusement pour les cinémas, la plupart de ces plans prévoient d’éviter les cinémas au profit du streaming à la maison. En fin de compte, la stratégie de sortie s’est avérée fructueuse pour Disney, car le film était toujours ouvert dans certains cinémas à l’étranger.

L’actualité de Mulan devenir gratuit pour les abonnés Disney + vient après une semaine très intéressante dans l’industrie du divertissement. Il y a quelques semaines, Warner Bros. a annoncé qu’ils allaient sortir le très attendu Wonder Woman 1984 dans les salles et sur HBO Max gratuitement le même jour. Beaucoup, y compris les propriétaires de salles de cinéma, ont applaudi la décision, qui a peut-être été influencée par la décision de Disney de diffuser Soul gratuitement à tous les abonnés Disney + le jour de Noël. Warner Bros. a depuis annoncé un tout nouveau plan de sortie qui a envoyé des ondes de choc dans toute l’industrie.

Warner Bros.prendra toute sa liste de films 2021 et les sortira simultanément dans les salles et HBO Max. Le hic, c’est que les films ne seront disponibles en streaming que pendant un mois avant d’être exclusifs aux cinémas. Comme on peut l’imaginer, les cinémas ne sont pas très satisfaits de cette décision et on ne leur a pas parlé du plan avant qu’il ne soit annoncé plus tôt cette semaine. Cela étant dit, de nombreux analystes suggèrent que cela pourrait être un désastre pour l’expérience cinématographique telle que nous la connaissons. Warner Bros. ne le voit pas de cette façon et pense que cela aidera toutes les parties.

Maintenant, les gens attendent de voir ce que les autres grands studios vont faire. Est-ce que Disney suivra le mouvement et libérera Black Widow et Eternals de cette façon? Pour l’instant, ce n’est pas clair, mais tous les yeux sont définitivement rivés sur Warner Bros.pour le moment pour voir comment tout cela se passe. Pour tous ceux qui ont sauté sur Mulan lorsqu’il était disponible en tant qu’achat premium, il est désormais gratuit pour tous les abonnés, ainsi que pour les personnes qui ont un essai gratuit en cours. Vous pouvez vous rendre sur le site Web officiel de Disney + pour obtenir plus d’informations sur l’inscription.

Sujets: Mulan, Disney Plus, Streaming