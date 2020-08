Mulán ne sortira pas en salles; voici le prix Disney Plus

Le film sera présenté en première sur le service de streaming le 4 septembre

Disney a été le distributeur chargé de prendre la décision la plus controversée de ces derniers mois en ce qui concerne les premières de films. Et est-ce que en raison de l’impossibilité de fonctionner normalement au box-office, la société de la souris a décidé de sortir le film en streaming sur Disney Plus, avec un accès premium payant, mis à part le prix du abonnement au service de streaming de la société de souris. Une sorte d’accès premium.

La décision a divisé les utilisateurs de la plateforme, bien que le plus grand nombre c’est de spectateurs mécontents, qui fronçaient déjà les sourcils en payant 29 € pour voir le film à la maison. Maintenant propriétaire Disney a annoncé que le film ne sortira pas dans les salles espagnoles et qu’il suivra le même chemin que la première américaine; le célèbre service premium qui aura un prix légèrement inférieur en Espagne.

Comme la plateforme l’a annoncé dans son compte officiel de Twitter, “Mulán” fera ses débuts dans l’Accès Premium de la plateforme 4 septembre prochain et il ne passera pas non plus par les cinémas espagnols. La décision semble correcte tant qu’on est face à un public familial, mais il est également vrai que c’est un coût très élevé pour quelqu’un qui vit seul ou avec son partenaire. Cependant, c’est une décision que les distributeurs n’ont pas aimée, et certains ont même réagi violemment.

Synopsis

“L’empereur chinois publie un décret exigeant que chaque ménage recrute un homme pour combattre avec l’armée impériale dans la guerre contre les Huns. Pour sauver son père âgé de ce devoir, sa fille unique Fa Mulan se fait passer pour un soldat et prend sa place. La jeune femme subira un entraînement intensif jusqu’à ce qu’elle soit digne de l’estime et de la confiance du reste de son équipe. “

