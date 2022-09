Mufasa : Le Roi Lion : intrigue, distribution et tout ce que nous savons

Mufasa : Le Roi Lion a été officiellement annoncé à J23 2022. On connaissait tous une préquelle à Le roi Lion est entré en production en 2020, mais il semble maintenant que le film ait trouvé sa place alors que Barry Jenkins prend les rênes de Mufasa. Le réalisateur oscarisé est ravi de façonner l’histoire du père de Simba alors que nous le voyons devenir le roi des terres de la fierté. L’annonce à D23 a permis au public de regarder le titre officiel ainsi qu’un peu de séquences de prévisualisation qui n’ont donné que quelques faits amusants. Une chose est sûre, Mufasa : Le Roi Lion est une histoire que nous attendions depuis longtemps.





On ne sait toujours pas grand-chose sur Mufasa, malgré la révélation de D23. Cela étant dit, cela Mufasa L’annonce a atterri sur des oreilles excitées, et l’anticipation n’a fait que croître à partir de là. De vieux amis du 2019 roi Lion le film réapparaîtra et des personnages familiers vous raconteront l’histoire de Mufasa. Bien qu’il ait été laissé entendre que nous pourrions ne pas en voir autant que nous le voudrions.

Mufasa pourrait être plus qu’un simple ajout à la roi Lion anthologie. Entre les mains de Barry Jenkins, cela pourrait être une histoire dont nous ne savions pas avoir besoin.





Mufasa : l’intrigue

Images de Walt Disney

La courte séquence de prévisualisation montrée au public de D23 nous a donné un aperçu de la façon dont l’histoire se déroulerait. Dans ce film préquel, nous verrons Mufasa lutter contre le destin pour devenir le roi qui nous a été présenté il y a si longtemps. Alors que nous ouvrons Pride Rock, la voix familière de Rafiki commence à raconter notre histoire.

« En ce lieu, un lion est né sans une goutte de noblesse dans son sang. Le lion qui allait changer nos vies pour toujours.

Nous survolons Pride Rock, loin de l’autre côté de la savane, où un jeune lionceau voit la pluie arriver. Alors que quelques gouttes forment une averse, une inondation vient et emporte le petit lionceau. Il survit et est retrouvé par un autre lion mystérieux. Ensuite, nous sommes revenus à Rafiki, Timon et Pumbaa. Timon fait une méta-blague rapide pour l’aperçu : « Attendez, attendez, attendez, je ne suis pas dans cette histoire ? Je ne me sens pas vu.

Voir Mufasa grandir pour revendiquer son droit d’être roi sera certainement intéressant. Les images de prévisualisation à elles seules soulèvent beaucoup de questions. Maintenant que nous savons que cette inondation massive a rendu Mufasa orphelin, nous savons que Scar n’était pas son frère de naissance. Ce mystérieux lion qui a adopté Mufasa doit l’amener dans la fierté de l’élever aux côtés de Scar, qui est l’héritier du trône par droit d’aînesse. Et puisque nous savons tous comment se termine leur relation, cette histoire de l’enfance de Mufasa pourrait changer à jamais notre point de vue sur lui et Scar.

Mufasa : les acteurs et l’équipe

Les voix ont peut-être été l’une des choses les plus révélatrices des images de D23. Billy Eichner était de retour en tant que Timon, reprenant son rôle du film de 2019, il y a donc fort à parier que Seth Rogen reviendra également en tant que Pumbaa. John Kani était la voix de Rafiki dans le film de 2019, nous pouvons donc probablement compter sur quelques voix familières. Variety a rapporté qu’Aaron Pierre et Kelvin Harrison Jr. exprimeront respectivement des versions plus jeunes de Mufasa et Scar.

Comme mentionné, le réalisateur Barry Jenkins est à la barre. Il est surtout connu pour sa photo oscarisée Clair de lune et le film Si Beale Street pouvait parler. Il est profondément attaché à l’original roi Lion film, après l’avoir beaucoup regardé avec sa famille. Pourtant Le roi Lion est un si gros titre pour Disney, Jenkins semble heureux d’avoir une certaine liberté de création avec le film.

Dans un tweet de Deadline, Jenkins a brièvement évoqué ses rencontres avec Disney, qui ont renforcé sa capacité à apporter sa propre voix à la production. Plutôt que de modifier son style pour le film, il pourrait exprimer sa propre créativité.

Le roi Lion est finalement l’un des films les plus importants et les plus fondamentaux de Disney, donc amener un conteur artistique comme Jenkins dans le canon ne devrait rien faire d’autre que d’aider le film à grandir. Jon Favreau a apporté Le roi Lion dans l’ère moderne avec le rendu 3D, remplaçant l’animation 2D. Maintenant, le style narratif de Barry Jenkins devrait ajouter de la profondeur à la franchise qui pourrait être une bouffée d’air frais dans son monde.

Jenkins est connu pour créer des histoires axées sur l’enfance et les rites de passage, ce devrait donc être le film parfait pour lui. roi Lion les fans devraient certainement être enthousiasmés par son prochain film, car l’histoire de la façon dont Mufasa est devenu roi reflétera probablement la façon dont Jenkins est devenu un excellent cinéaste.

Mufasa : Le Roi Lion est prévu pour une version 2024.