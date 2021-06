Muck Update ajoute un nouveau boss, des armes et des bonus

Muck, le jeu de survie roguelike récemment publié par YouTuber et développeur Dani, a reçu sa deuxième mise à jour beaucoup plus importante. Ce qui a peut-être commencé comme une blague à un commentaire sur YouTube compte maintenant plus de 22 000 critiques extrêmement positives sur Vapeur. On dirait que Muck est là pour rester.

La deuxième mise à jour en une semaine, la deuxième mise à jour de Muck ajoute un nouveau boss, Gronk, ainsi qu’un tas de nouveaux objets et armes. Il y a aussi quelques changements d’équilibrage, qui ont été conçus pour rendre le jeu plus difficile.

tout le monde s’est plaint que j’ai rendu mon jeu trop difficile alors je l’ai mis à jour pic.twitter.com/lOZthTqjeu – Dani (@DaniDevYT) 14 juin 2021

Tout d’abord, le nouveau patron – le Gronk. Maniant deux épées massives, Gronk est un autre boss délicat, un peu comme Big Chunk. Cela ne fait qu’ajouter à la progression globale du jeu et donne aux joueurs un peu plus à viser.

Comme le nouveau boss, de nouveaux objets ont également été ajoutés par Dani, notamment l’épée de Gronks (bien sûr), les flèches élémentaires, l’ensemble d’armure de loup et la possibilité de créer une délicieuse soupe aux champignons.

Pour équilibrer tous les nouveaux éléments supplémentaires, y compris les nouveaux bonus comme Enforcer, Juice et le Spooo Bean, la difficulté du jeu a également été augmentée. Muck a toujours été censé être janky et dur. C’est un jeu de survie roguelike, après tout.

Quelques boss et monstres ont vu leurs dégâts améliorés, et certains des bonus les plus puissants ont été nerfés pour rendre plus difficile l’atteinte d’un statut divin complet dans le jeu.

Les autres changements incluent de nouveaux chênes noirs, des gisements de charbon et différentes générations de mondes qui donnent à chaque nouveau monde une atmosphère différente, principalement la couleur du ciel et les effets de particules aléatoires.

En raison du succès massif de Muck, il est probable que le jeu continuera à recevoir des mises à jour. Dani a déjà fait avancer deux mises à jour la semaine dernière après la sortie du jeu. Si plus de joueurs continuent à venir, il continuera probablement à se mettre à jour.

Au bas de la page des notes de mise à jour Steam, le développeur note qu’il travaille actuellement sur une sorte d’histoire (???) ainsi que sur une fin réelle du jeu, ce qui signifie au moins que Muck ne continuera pas à tourner en flèche hors de contrôle du contenu.

Vous pouvez télécharger Muck maintenant, gratuitement, sur Steam, ou découvrir l’autre jeu de Dani, Karlson. Karlson était le projet principal original de Dani qui a maintenant été quelque peu éclipsé par Muck. Cela ne peut pas trop faire de mal, car Muck approche les 30 000 critiques positives. Facile!