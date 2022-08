MUBI présente Memoria : à quoi s’attendre du film avec Tilda Swinton

pas de spoilers

Memoria est le nouveau Weerasethakul qui arrivera au catalogue MUBI cette semaine et ici nous vous donnerons notre avis SANS SPOILERS.

MUBI est l’un des services de streaming qui a un grand catalogue de qualité et à partir de ce vendredi 5 août, ils auront le film Mémoirequoi de neuf en thaï Apichatpong Weerasethakuil met en vedette tilda swinton qui a été tourné en Colombie. Le cinéaste acclamé vient de recevoir le Prix du Jury à Cannes 2021 avec ce projet et dans les prochains jours le public pourra en profiter depuis chez lui.

Sa prémisse tourne autour de Jessica, une femme qui a du mal à dormir lorsqu’elle est réveillée une nuit par un bruit étrange et fort qui l’interrompt, l’amenant à découvrir de quoi il s’agit. Elle est à Bogotá, en Colombie, en visite chez sa sœur atteinte d’une maladie rare et au fil des minutes, elle rencontre de nouvelles personnes, comme Agnès, une archéologue qui étudie les restes humains dans un tunnel de construction, ou Hernán, un pêcheur avec qui Partagez un spécial moment.

Dès le premier instant où Jessica entend ce bruit, il se répète constamment dans sa vie quotidienne où qu’elle soit, alors elle décide d’aller dans un studio d’enregistrement pour qu’un ingénieur du son puisse essayer de le reproduire et quand elle trouve ce que bon, il semble entrer dans une transe dans laquelle il reste immobile. Peu à peu, on s’aperçoit que la femme entre dans un univers parallèle afin de mettre fin au mystère qui ne la laisse pas dormir.

Dès les premiers instants, le personnage principal transmet ses émotions, notamment l’angoisse, avec l’intention du réalisateur qu’elles se développent très lentement et délibérément. À ce moment-là, ils éveillent la curiosité de ce qui se passe avec cette femme qui est peut-être passée d’un trouble du sommeil courant à un problème plus spécifique, comme une hallucination ou des éléments hors de son contrôle qui la poussent à agir ainsi. .

Le film est une exploitation de l’intérêt de Weerasethakul par le sommeil et la solitude, principalement, voyageant avec son protagoniste à travers une Colombie qui, à l’écran, dépeint également une partie de son histoire. Dans ce sens, tilda swinton brille à chacune de ses apparitions avec une performance comme elle nous l’a habitué depuis longtemps, mais à cette occasion elle est amenée au fait que son regard et ses expressions seront plus puissants que les mots.

Mémoirede Apichatpong Weerasethakul, peut être pris davantage comme une réflexion en se concentrant sur un personnage qui navigue en permanence sur des chemins complètement énigmatiques pour un public qui sera interpellé par son rythme. La virtuosité du réalisateur embrasse non seulement la possibilité d’immerger le public dans cette histoire de plus en plus étrange et fantastique, mais elle met également l’accent sur les problèmes actuels en portant le silence à un niveau rarement vu récemment.

