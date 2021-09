MTV Video Music Awards : quand et comment les voir en direct

Ce dimanche tv présentera un autre volet de la Prix ​​de la musique vidéo dans laquelle un grand nombre de artistes consacrés avec quelques nouveaux concourront pour leur statuette dans 14 catégories. Grâce à vote des fans, se démarquer parmi les nominés Justin Bieber, Megan Thee Stallion, Billie Eilish, Doja Cat, Drake, Giveon, Lil Nas X et Olivia Rodrigo. Ici, nous vous expliquons tous les détails et comment vous pouvez voir la célébration en direct.







Après l’édition de l’an dernier sans public en raison de la pandémie de Covid-19, cette fois, la chaîne diffusera une célébration avec des fans de New York qui sera pleine de surprises et de performances musicales animées par chat doja. Le défilé tapis rouge ne manquera pas non plus, parmi lesquels Kim Petras, Swedish House Mafia et Polo G se démarqueront, sous la présentation de Nessa Diab, Jamila Mustafa et TINASHE.

De plus, ils nommeront les différentes catégories de prix Curtis 50 Cent Jackson, AJ MClean, Ashanti, Avril Lavigne, Billie Eilish, Billy Porter et Conor McGregor. Ils distribueront également les figurines Cyndi Lauper, Fat Joe, Hailey bieber, Halle Bailey, JA Rule, Lance Bass, Megan Fox, Nick Lachey, Rita prie, Simone Biles et Travis Barke.







+ Quand et comment regarder les MTV VMA 2021 ?

Ce dimanche 12 septembre, MTV diffusera les récompenses pour tous ses chaînes et leurs plateformes numériques, présent dans plus de 180 pays. Il sera diffusé depuis le Barclays Center, aux États-Unis, et pourra être vu en direct en Amérique latine et en Espagne. Revoir le Calendrier selon votre pays.

Mexique, Colombie, Pérou et Équateur : 19h00

Chili, Paraguay, Venezuela et Bolivie : 20:00

Argentine, Brésil et Uruguay : 21h00







+ Spectacles musicaux

Parmi les performances musicales en direct, les points forts seront Foo combattants qui recevra le premier prix Global Icon aux VMA. De plus, ils chanteront leurs derniers tubes Justin Bieber, Camila Cabello, Doja Cat, Shawn Mendes, Chlöe, Olivia Rodrigo, Lil Nas X et Alicia Keys. De leur côté, ils feront leur show en live Ozuna, Tainy, Machine Gun Kelly, Travis Barker, Kracey Musgraves, Twenty One Pilots, Normani, Jack Harlow, The Kid Laroi et Swae Lee.







+ La liste complète des nominés

– Vidéo de l’année :

– Cardi B ft. Megan Thee Stallion – « WAP »

-DJ Khaled ft. Drake – « POPSTAR » (avec Justin Bieber)

– Doja Cat ft. SZA – « Embrasse-moi plus »

– Ed Sheeran – « Mauvaises habitudes » – Atlantic Records

– Lil Nas X – « MONTERO (Appelle-moi par ton nom) »

– The Weeknd – « Sauvez vos larmes » – XO

– Artiste de l’année:

– Ariana Grande

– Chat Doja – Kemosabe Records

– Justin Bieber

– Megan Thee étalon

-Olivia Rodrigo

– Taylor Swift

– Chanson de l’année :

– 24kGoldn ft. Iann Dior – « Humeur »

– Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – « Laissez la porte ouverte »

– BTS – « Dynamite »

– Cardi B ft. Megan Thee Stallion – « WAP »

– Dua Lipa – « En lévitation »

– Olivia Rodrigo – « permis de conduire »

– Meilleur nouvel artiste :

– 24kOr

– Donner sur

– Le Kid LAROI

-Olivia Rodrigo

– Polo G

– Saweetie

– Performance MTV Push de l’année :

– Septembre 2020 : Wallows – « Vous vous ennuyez encore ? »

– Octobre 2020 : Ashnikko – « Marguerite »

– Novembre 2020 : SAINt JHN – « Magnifique »

– Décembre 2020 : 24kGoldn – « Coco »

– Janvier 2021 : JC Stewart – « Break My Heart »

– Février 2021 : Latto – « Sex Lies »

– Mars 2021 : Madison Beer – « Egoïste »

– Avril 2021 : Le Kid LAROI – « SANS VOUS »

– Mai 2021 : Olivia Rodrigo – « permis de conduire »

– Juin 2021 : fille en rouge « Sérotonine »

– Juillet 2021 : Fousheé – « ma bave »

– Août 2021 : jxdn – « Pensez à moi »

– Meilleure collaboration :

– 24kGoldn ft. Iann Dior – « Humeur »

– Cardi B ft. Megan Thee Stallion – « WAP »

– Doja Cat ft. SZA – « Embrasse-moi plus »

– Drake ft. Lil Durk – « Rire maintenant pleurer plus tard »

– Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon – « Pêches »

– Miley Cyrus ft. Dua Lipa – « Prisonnier »

– Meilleure vidéo pop :

– Ariana Grande – « postes »

– Billie Eilish – « Par conséquent, je suis »

– BTS – « Beurre »

– Harry Styles – « Traitez les gens avec gentillesse »

– Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon – « Pêches »

– Olivia Rodrigo – « bon 4 u »

– Shawn Mendes – « Merveille »

– Taylor Swift – « saule »

– Meilleure vidéo hip-hop :

– Cardi B ft. Megan Thee Stallion – « WAP »

– Drake ft. Lil Durk – « Rire maintenant pleurer plus tard »

– Lil Baby ft. Megan Thee Stallion – « On Me (remix) »

– Moneybagg Yo – « Dit Somme »

– Polo G – « RAPSTAR »

– Travis Scott ft. Jeune voyou & MIA – « FRANCHISE »

– Meilleure vidéo rock :

– Evanescence – « Utilisez ma voix »

– Foo Fighters – « Honte Honte »

– John Mayer – « Dernier train à la maison »

– The Killers – « L’avertissement de ma propre âme »

– Kings Of Leon – « Le Bandit »

– Lenny Kravitz – « Augmenter les vibrations »

– Meilleure vidéo alternative :

– Gradins – « Arrêtez de faire du mal »

– Animaux de verre – « Vagues de chaleur »

– Imagine Dragons – « Suivez-vous »

– Mitrailleuse Kelly ft. ours noir – « le meilleur ami de mon ex »

– vingt et un pilotes – « Shy Away »

– WILLOW ft. Travis Barker – « l’âme transparente »

– Meilleure vidéo latine :

– Bad Bunny x Jhay Cortez – « Dakiti »

– Billie Eilish & ROSALÍA – « Vous l’oublierez »

– Black Eyed Peas et Shakira – » GIRL LIKE ME »

– J. Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny, Tainy – « UN DIA (UN JOUR) »

– Karol G – « Bichota »

– Maluma – « Hawaï »

– Meilleure vidéo R&B :

– Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid – « BROWN SKIN GIRL »

– Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – « Laissez la porte ouverte »

– Chris Brown et Young Thug – « Go Crazy »

– Giveon – » HEARTBREAK ANNIVERSARY «

– SON pi. Chris Brown – « Viens à travers »

– SZA – « Bons jours »

– Meilleure vidéo K-Pop :

– (G) I-DLE – « DUMDi DUMDi »

– BLACKPINK et Selena Gomez – « Crème glacée »

– BTS – « Beurre »

– DIX-SEPT – « Prêt à aimer »

– DEUX FOIS – « Sans alcool »

– Meilleure vidéo avec message positif :

– Billie Eilish – « Votre pouvoir »

– Demi Lovato – « Danse avec le diable »

– ELLE – « Combat pour toi »

– Kane Brown – « Worldwide Beautiful »

– Lil Nas X – « MONTERO (Appelle-moi par ton nom) »

– Pharrell Williams ft. JAY-Z – « Entrepreneur »

– Meilleure réalisation :

– Billie Eilish – « Votre pouvoir ». Réalisé par : Billie Eilish

– DJ Khaled ft. Drake – « POPSTAR (avec Justin Bieber) ». Réalisé par : Julien Christian Lutz alias réalisateur X

– Lil Nas X – « MONTERO (Appelle-moi par ton nom) ». Réalisé par : Lil Nas X et Tanu Muino

– Taylor Swift – « saule ». Réalisé par : Taylor Swift

– Travis Scott ft. Young Thug & MIA – « Franchise ». Réalisé par : Travis Scott

– Tyler, le créateur – « BCHERON ». Réalisé par : Wolf Haley

– Meilleure photographie :

– Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid – « BROWN SKIN GIRL ». Photographie : Benoit Soler, Malik H. Sayeed, MOHAMMAED ATTA AHMED, Santiago Gonzalez, Ryan Helfant

– Billie Eilish – « Donc je suis ». Photographie par : Rob Witt

– Foo Fighters – « Honte Honte ». Photographie : Santiago Gonzalez

– Justin Bieber ft. Chance le rappeur – « Saint ». Photographie : Elias Talbot

– Lady Gaga – » 911 « . Photographie par : Jeff Cronenweth

– Lorde – « Énergie solaire ». Photographie par : Andrew Stroud

– Meilleure direction artistique :

– Beyoncé, Shatta Wale, Major Lazer – « DÉJÀ ». Réalisation : Susan Linns, Gérard Santos

– Ed Sheeran – « Mauvaises habitudes ». Réalisation : Alison Dominitz

– Lady Gaga – » 911 « . Réalisation : Tom Foden, Peter Andrus

– Lil Nas X – « MONTERO (Appelle-moi par ton nom) ». Réalisation : John Richoux

– Saweetie ft. Chat Doja – « Meilleur ami ». Réalisation : Art Haynes

– Taylor Swift – « saule ». Réalisation : Ethan Tobman, Regina Fernandez

– Meilleurs effets visuels :

– Bella Poarch – « Construire une chienne ». Effets visuels par : Andrew Donoho, Denhov Visuals, Denis Strahhov, Rein Jakobson, Vahur Kuusk, Tatjana Pavlik, Yekaterina Vetrova

– Coldplay – « Puissance supérieure ». Effets visuels par : Mathématique

– Doja Cat & The Weeknd – « Tu as raison ». Effets visuels par : La Pac, Anthony Lestremau, Julien Missaire, Petr Shkolniy, Alexi Bailla, Micha Sher, Antoine Hache, Mikros MPC, Nicolas Huget, Guillaume Ho Tsong Fang, Benjamin Lenfant, Stéphane Pivron, MPC Bangalore, Chanakya Chander, Raju Ganesh , David Rouxel

– Animaux en verre – « Mandarine ». Effets visuels par : Ronan Fourreau

– Lil Nas X – « MONTERO (Appelle-moi par ton nom) ». Effets visuels par : Mathématique

– P!NK – « Tout ce que je sais jusqu’à présent ». Effets visuels par : Dave Meyers, Freenjoy Inc

– Meilleure chorégraphie :

– Ariana Grande – « 34 + 35 ». Chorégraphie de : Brian Nicholson & Scott Nicholson

– BTS – « Beurre ». Chorégraphie de : SON SUNG DEUK Avec BHM PERFORMANCE DIRECTING TEAM

– Ed Sheeran – « Mauvaises habitudes ». Chorégraphie de : Natricia Bernard

– Foo Fighters – « Honte Honte ». Chorégraphie de : Nina McNeely

– Harry Styles – « Traitez les gens avec gentillesse ». Chorégraphie de : Paul Roberts

– Marshmello & Halsey – « Soyez gentil ». Chorégraphie de : Dani Vitale

– Meilleur montage :

– Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – « Laissez la porte ouverte ». Edité par : Troy Charbonnet

– BTS – « Beurre ». Montage : Yong Seok Choi de Lumpens

– Drake – « Qu’est-ce qui va suivre ». Edité par : Noah Kendal

– Harry Styles – « Traitez les gens avec gentillesse ». Édité par : Claudia Wass

– Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon – « Pêches ». Édité par : Mark Mayr, Vinnie Hobbs

– Miley Cyrus ft. Dua Lipa – « Prisonnier »