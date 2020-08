Mtv Video Music Awards: Lady Gaga Gagne

31/08/2020 07h08

Malgré Corona, les MTV Video Music Awards ont été célébrés. Lady Gaga, entre autres, était ravie, la chanteuse a remporté quatre prix.

Les MTV Video Music Awards 2020 ont été décernés dimanche soir – et malgré la pandémie corona, la cérémonie est devenue un spectacle avec les stars de l’industrie. Dans les nominations, Ariana Grande (27) et Lady Gaga (34) étaient en tête. Au final, les deux chanteurs ont pu remporter quatre prix chacun, tout comme BTS, qui font également partie des grands gagnants.

Lady Gaga a ensuite été plusieurs fois sur scène aux VMA et a remporté, entre autres, le premier prix de la soirée, “Best Collaboration”, pour son single à succès avec Grande, “Rain On Me”. Deux autres grands prix, «Artiste de l’année» et «Chanson de l’année» ont également été décernés à Gaga. La chanteuse a également remporté le «Tricon Award» créé spécialement pour elle dans la catégorie «Artiste de l’année», qui honore son travail d’activiste ainsi que son travail artistique.

Également une apparition des deux stars Gaga et Grande dans des tenues étriquées et avec des masques était l’un des points forts du spectacle.

Prix ​​important pour The Weeknd

Le groupe de K-Pop BTS a pu remporter les trophées de «Best Pop», «Best Group» et «Best K-Pop». Machine Gun Kelly (30 ans) a gagné dans la catégorie «Meilleure alternative». Taylor Swift (30 ans) a remporté le prix du «meilleur réalisateur». La “Vidéo de l’année” vient quant à elle de The Weeknd (30). Il a été récompensé pour “Blinding Lights”.

(hub / spot / dpa)