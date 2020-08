MTV Video Music Awards: c’est ainsi que s’est déroulé le spectacle Corona

31/08/2020 08h28

En tant que premier grand gala de remise de prix en direct aux États-Unis depuis le début de la pandémie corona, les MTV Video Music Awards faisaient l’objet d’une observation particulière.

Ils ont livré un feu d’artifice étoilé, à l’extérieur, avec une distance et des masques. Mais une étoile a volé la vedette à tout le monde.

Lady Gaga, Lady Gaga et encore Lady Gaga: la musicienne américaine a remporté un total de cinq prix aux MTV Video Music Awards dans sa ville natale de New York, plus que tout autre artiste nominé.

MTV Video Music Awards comme un bal masqué

Lors du premier grand gala de remise de prix en direct aux États-Unis depuis le début de la pandémie corona, le joueur de 34 ans est apparu sur scène plusieurs fois lundi soir – toujours dans des costumes différents et toujours avec une protection de la bouche et du nez. “Soyez amical, portez des masques et soyez courageux et toujours plus courageux”, a-t-elle appelé ses fans.

Gaga a gagné dans la catégorie «Artiste de l’année» et a reçu le «Tricon Award» créé spécialement pour elle, qui honore non seulement son travail artistique mais aussi son engagement en tant que militante (nous avons rapporté). Le chanteur est quelqu’un “qui nous inspire et nous donne le pouvoir à tous”, a déclaré le mannequin Bella Hadid, qui a remis à Gaga le “Tricon Award”. “Cela signifie plus pour moi que vous ne le pensez probablement”, a déclaré Gaga. «Ce n’était pas une année facile pour beaucoup de gens, mais je vois un grand triomphe du courage dans le monde. Même si nous sommes séparés les uns des autres et que la culture ne semble pas si dynamique – je sais qu’il y aura une renaissance. “

Grande et Gaga ont joué ensemble

De plus, Gaga et sa collègue Ariana Grande ont remporté trois prix sous la forme de Moon people pour la chanson “Rain On Me” et la vidéo qui l’accompagne. Les deux chanteurs se sont également produits ensemble – et n’ont même pas enlevé leurs masques. “J’ai l’impression qu’Ariana et moi sommes des âmes sœurs”, a déclaré Gaga. Avec neuf nominations chacun, les deux étaient déjà inscrits dans la course en tant que grands favoris pour les récompenses décernées depuis 1984.

Le premier grand spectacle live avec performances et récompenses aux États-Unis depuis le début de la pandémie de coronavirus a eu lieu sur plusieurs scènes extérieures à New York, y compris une plate-forme d’observation au-dessus de Manhattan, à partir de laquelle les musiciens The Weeknd se sont produits au début, et un ciné-théâtre à Brooklyn. Parfois, il n’y avait que quelques spectateurs devant les scènes, parfois des acclamations et des applaudissements étaient enregistrés à partir de la bande.

Stars avec messages vidéo

De nouvelles catégories de prix telles que «Meilleur clip vidéo de chez soi» (Ariana Grande et Justin Bieber: «Stuck with U») et «Meilleure performance de quarantaine» (CNCO: «Unplugged At Home») ont célébré les productions de pandémie, et le personnel médical a également été récompensé pour son Engagement honoré. L’attribution des «VMA», généralement considérée comme un événement amusant à la fin de l’été, a été considérée comme une sorte de ballon d’essai cette année après que de nombreux événements similaires ont été annulés ou reportés en raison de la pandémie.

Certaines stars ont préféré rester à l’écart du spectacle, d’autres, comme le chanteur Taylor Swift ou le boys band sud-coréen BTS, ont envoyé des messages vidéo – et pourtant le line-up était énorme: entre autres Miley Cyrus, Maluma, DaBaby, les Black Eyed Peas, Drew Barrymore, Nicole Richie, Kelly Clarkson et Doja Cat se sont présentées à New York. Un court-métrage commémore l’acteur de «Black Panther» Chadwick Boseman, décédé vendredi d’un cancer à l’âge de 43 ans seulement.

The Weeknd n’était pas d’humeur à célébrer

Le gala était animé par Keke Palmer. «Je ne sais pas si j’étais le premier choix ou si j’étais la seule assez courageuse face à Covid-19», a plaisanté l’actrice. Mais elle a également précisé dès le début de l’événement qu’elle serait dominée par une autre crise: «Nous ne devons jamais accepter la brutalité ou l’injustice policière».

Après la mort de plusieurs Afro-Américains lors d’opérations policières brutales, les Américains manifestent depuis des mois contre le racisme et la violence policière. Le chanteur The Weeknd n’était donc pas du tout d’humeur festive, bien qu’il ait reçu deux prix. «C’est très difficile pour moi de célébrer maintenant et de profiter de ce moment.» Les Black Eyed Peas ont terminé le gala avec deux chansons – et les mots de clôture: «Black Lives Matter» (Christina Horsten, dpa)

dpa-infocom, dpa: 200831-99-368256 / 4