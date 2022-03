MTV Amérique latine

Le concours de compétition revient avec une deuxième saison à l’écran de MTV Latin America et Paramount +.

MTV prépare la première de la saison 2 de Je résisterai et selon les participants ce sera « épique »

vtt et Paramount+ Ils continuent de parier sur les émissions de télé-réalité. C’est un format qui a déjà généré un grand nombre d’adeptes parmi son public. Sans aucun doute, Côte d’Acapulco C’est l’un des favoris du public. L’histoire de ces participants qui ont l’intention de profiter de vacances complètes sur les plus belles plages du monde a été un véritable boom. Ce n’est pas un hasard s’il y a déjà 9 saisons à l’antenne et des personnages vraiment mémorables comme Karim, Chili, parmi beaucoup d’autres. Maintenant, la chaîne musicale décide de se lancer je résisterai qui pourrait aussi devenir un hit pas comme les autres. Nous vous disons comment c’est et aussi ce que les candidats ont dit de cette expérience.

Je résisterai: comment est la nouvelle émission de téléréalité de MTV et qui sont ses participants

Cette semaine Paramount+ et vtt Ils ont tenu une conférence de presse virtuelle dans le but de présenter la nouvelle émission qui sera vue sur leur écran. je résisterai est un pari vraiment accrocheur dans lequel un groupe de personnalités, d’athlètes et de personnalités des médias sociaux s’affrontent pour un demi-million de dollars épique. Mais obtenir ce prix ne sera pas facile. C’est qu’ils doivent survivre au milieu de nulle part sans nourriture, ni abri, sans abri, ni possibilité de communication avec l’extérieur. Une fois qu’ils auront trouvé un refuge, ils devront le gérer de manière responsable car ils seront déduits de l’argent que la production mettra à leur disposition.

Comme confirmé lors de l’événement, dans cette saison 2, le programme comptera 16 participants d’Espagne et du Mexique. Il s’agit de Brenda Zambrano, Samira Jalil, Alba Zepeda, Kim Shantal, Mickey, Diosa Quetzal, Susana Renteria, Eli Varela, Fernando Lozada, Eduardo « Chile » Miranda, Emilio Betancourt, Yann Lobo, Robbie Mora, Julio Camejo, Osiris Orozco et Guty Carrera.

Aussi faut-il dire que je résisterai sera dirigé par Faisy et Estefania Ahumadaqui était présent à la conférence virtuelle et a décrit cette expérience comme « phénoménal ». Le présentateur n’était pas le seul à penser ainsi au spectacle qui s’en vient vtt. l’influenceur Brenda Zambrano soutenu qu’il était « contente » d’être de retour à l’écran et, en plus, a révélé qu’une Brenda sera vue « explosif ».

En tant, Kim Shantalque nous avons déjà vu dans La revanche de l’ex C’était aussi de ce côté. « Ils vont me voir sous une autre facette »dit la jeune femme. l’athlète Déesse Quetzal Lui aussi était présent à l’événement et là il a assuré qu’avoir l’entraînement nécessaire pour mener à bien ce concours n’était pas suffisant pour rattraper son retard. « C’était difficile de ne pas bien manger et de ne pas me reposer, ce que je n’ai pas l’habitude de faire. Mais c’était intéressant et j’ai rencontré des gens incroyables »il a déclaré.

Guty Carrera est le partenaire de Brenda et a indiqué que le concours lui avait également donné l’occasion de mieux connaître sa petite amie. Il a également soutenu que c’était un défi personnel très important pour lui : « J’ai appris de mes défauts ».

Quand sera la première de Resisitiré sur MTV et Paramount+

je résisterai peut être vu dans vtt à partir de lundi prochain, le 21 mars à 21h, puis il sera disponible surParamount+.

