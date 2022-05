MTV Movie & TV Awards 2022 : hôte, nominations et ce qu’il faut savoir

En 1992, le tout premier Prix ​​​​du film MTV ont été présentés avec Dennis Miller comme animateur de l’émission. La nouvelle émission de récompenses visait à déstigmatiser les cérémonies de remise des prix et à les transformer en une expérience amusante et inattendue pour tous les téléspectateurs. L’émission est présentée chaque année au début de la saison des superproductions estivales pour l’industrie cinématographique et permet également au grand public de voter et de décider des récipiendaires des prix de chaque année.

En 2017, qui a célébré la 26e année des prix, MTV a élargi la portée de l’émission et a décidé d’honorer également la télévision. Dès lors, il s’intitulait le Prix ​​​​du film et de la télévision MTV. Cette année marque le 30e anniversaire des MTV Awards, et le public est plus excité que jamais de savoir qui remportera un pop-corn doré.

FILM VIDÉO DU JOUR

Alors, plongeons dans ce que nous savons de cette année Prix ​​​​du film et de la télévision MTV. L’émission sera diffusée à 20 h le dimanche 5 juin 2022 sur MTV et d’autres chaînes Paramount, notamment BET, Comedy Central, MTV2, Paramount Network et VH1.. La cérémonie scénarisée sera suivie de NON SCRIPTÉ à 22h sur les mêmes chaînes du réseau.

MTV Movie & TV Awards : l’animateur





Netflix

Il a été révélé, après beaucoup de secret, que Vanessa Hudgens animera l’émission de cette année. Hudgens est connue pour son ascension vers la gloire à travers le circuit Disney Channel lorsqu’elle a commencé dans Lycée musical. Cependant, la starlette a récemment marqué des points d’accueil lorsqu’elle a animé le MTV Movie & TV Awards : le plus grand spécial de tous les temps en 2020. L’actrice a prouvé son engagement à être une hôte de bonne foi lorsqu’elle a présenté la plus grande Scream Queen de tous les temps, Jamie Lee Curtis, et s’est retrouvée aspergée de faux sang. Voilà, c’est la méthode !





Hudgens s’est rendue sur Twitter pour annoncer son retour dans le domaine de l’hébergement, en publiant une vidéo sur le compte @MTVAwards. Dans la vidéo, Hudgens dit joyeusement :

« Je suis de retour !… et croyez-moi : vous ne voulez pas manquer ça. »

MTV Movie & TV Awards : les nominations





Studios Marvel

Le spectacle est connu pour ses catégories scandaleuses qui diffèrent de la cérémonie de remise des prix typique. Bien qu’il existe souvent des catégories en vedette dans le circuit des récompenses – Meilleur film, Meilleur spectacle, etc. – il existe plusieurs catégories originales qui ont toujours attiré les téléspectateurs, comme Meilleur baiser. De plus, le public adore à quel point le spectacle devient étrange et digne de grincer des dents. Un ans, Parfait stars Rebel Wilson et Adam Devine se sont embrassés en roulant sur le sol. Dans un autre, Rita Ora a arraché le short de Zac Efron, à la grande joie de nombreuses adolescentes. Alors, qu’attendre des nominés de cette année ?





Spider-Man : Pas de retour à la maison est en tête avec sept nominations allant du meilleur film à la meilleure performance dans un film. Le drame pour adolescents à succès de HBO Euphorie prend la deuxième place avec six nominations, et Le Batman est troisième avec quatre. Beaucoup pensent que Zendaya est le choix évident pour Best Kiss, dans lequel elle est nominée avec son vrai petit ami Tom Holland. Jeu de calmar, qui a été créée sur Netflix cette année, est également en faveur de gagner pour le meilleur spectacle. Pourtant, la catégorie est remplie de nominés comme Marvel Loki, Euphorie, Inventing Anna, Ted Lasso, et Pierre jaune.

On ne sait pas encore grand-chose d’autre pour la remise des prix de cette année, mais d’autres seront publiés à l’approche de la première.

Nominations pour le meilleur film :

Dune

Pousser un cri

Shang-Chi et la légende des dix anneaux

Spider-Man : Pas de retour à la maison

Le Batman

Le projet Adam

Nominations pour le meilleur spectacle :

Euphorie

Inventer Anna

Loki

Jeu de calmar

Ted Lasso

Yellowstone





Paramount+

Nominations pour la meilleure performance dans un film :

Lady Gaga – Maison Gucci

Robert Pattinson – Le Batman

Sandra Bullock- La cité perdue

Timothée Chalamet – Dune

Tom Holland – Spider-Man : Pas de retour à la maison

Nominations pour la meilleure performance dans un spectacle :

Amanda Seyfried – Le décrochage

Kelly Reilly – Yellowstone

Lily James – Pam et Tommy

Sydney Sweeney- Euphorie

Zendaya – Euphorie





Disney+

Nominations pour le meilleur héros :

Daniel Craig – Pas le temps de mourir

Oscar Isaac – Chevalier de la lune

Scarlett Johansson – Veuve noire

Simu Liu – Shang-Chi et la légende des dix anneaux

Tom Holland – Spider-Man : Pas de retour à la maison

Nominations pour le meilleur méchant :

Colin Farrell – Le Batman

Daniel Radcliffe – La cité perdue

James Jude Courtney – Halloween tue

Victoria Pedretti – Tu

Willam Dafoe- Spider-Man : Pas de retour à la maison





Images de Warner Bros.

Nominations pour le meilleur baiser :

Caca et le serpent – Abruti pour toujours

Robert Pattinson et Zoé Kravitz – Le Batman

Lily Collins & Lucien Laviscount – Émilie à Paris

Tom Holland et Zendaya – Spider-Man : Pas de retour à la maison

Hunter Schäfer & Dominic Fike – Euphorie

Nominations pour la meilleure performance comique :

Brett Goldstein- Ted Lasso

John Cena – Pacificateur

Johnny Knoxville- Abruti pour toujours

Megan Stalter- Hacks

Ryan Reynolds – Gars libre





HBO

Nominations pour une performance révolutionnaire :

Alana Haïm – Pizza Réglisse

Ariana DeBose – West Side Story

Hannah Einbinder- Hacks

Jung Ho Yeon – Jeu de calmar

Sophie DiMartino – Loki

Nominations pour le meilleur combat :

Veuve noire contre veuves – Veuve noire

Cassie contre Maddy – Euphorie

Mec contre mec – Gars libre

Combat de bus Shang-Chi – Shang-Chi et la légende des dix anneaux

Bataille de fin de Spider-Men – Spider-Man : Pas de retour à la maison





Images universelles / Blumhouse

Nominations pour la performance la plus effrayée :

Jenna Ortega- Pousser un cri

Kyle Richard – Halloween tue

Millicent Simmonds- Un endroit calme II

Lavabo Sadie – Fear Street, deuxième partie: 1978

Mia Goth – X

Nominations pour la meilleure équipe :

Selena Gomez, Steve Martin, Martin Short – Seuls les meurtres dans le bâtiment

Tom Holland, Andrew Garfield, Toby Maguire… Spider-Man : Pas de retour à la maison

Tom Hiddleston, Sophia DiMartino, Owen Wilson… Loki

Sandra Bullock, Channing Tatum, Brad Pitt… La cité perdue

Ryan Reynolds, Walker Scobell- Le projet Adam





Hulu

Nominations pour Here for the Hookup:

Euphorie

Je n’ai jamais

Pam et Tommy

La vie sexuelle des collégiennes

Sexe/vie

Nominations pour la meilleure chanson :

« On My Way (Marry Me) » – Jennifer Lopez – Épouse-moi

« Petite étoile » – Dominic Fike – Euphorie

« Just Look Up » – Ariana Grande et Kid Cudi – Ne lève pas les yeux

« On ne parle pas de Bruno » – Encanto Cast – Encanto

« Me voici (chantant pour rentrer chez moi) » – Jennifer Hudson – Respect





Les images de Blue Beetle révèlent la star de Cobra Kai Xolo Maridueña dans son superbe costume de super-héros

Lire la suite