MTV MIAW 2021 : comment et quand voir le Tapis Rose et le show principal

Rien ne manque pour voir le MTV MIAW 2021. Mais pour comprendre un peu ce que sont ces récompenses, il faudrait remonter un peu dans le temps. Il y a quelques années, MTV célébrait le Prix ​​MTV Amérique latine, une version latine du déjà bien connu VMA. Ils ont commencé en 2002 et ont continué avec un grand succès jusqu’en 2009.

Depuis, ils n’ont plus été détenus. Cette célébration était l’excuse parfaite pour voir les musiciens les plus importants en espagnol. En fait, à travers son étape épique, ils passèrent Shakira, Julieta Venegas, Molotov, Café Tacuva, Paulina Rubio, Calle 13, parmi plusieurs autres. Et d’une manière ou d’une autre, à partir de 2013, ils ont été remplacés par le MTV Millennial Awards, qui se consacrent à récompenser les artistes les plus remarquables du millénaire et du centenaire. Nous vous disons comment et quand voir les MTV Miaw 2021.

Comment le MTV MIAW est né

Ces prix sont apparus comme une proposition qui pourrait fournir le MTV Video Music Awards Amérique latine, seulement avec un accent plus mis non pas tant sur les grandes figures de la musique que sur les jeunes émergents. Au début, ils n’ont pas eu un tel impact, mais au fil du temps, ils ont gagné beaucoup plus de place dans l’industrie et aujourd’hui, ils sont déjà un phénomène mondial dans les réseaux sociaux.

A tel point que les mélomanes et les fans de pop culture attendent avec impatience l’arrivée de ces prix une fois par an. Et plus encore en cette 2021 puisque l’édition 2020 n’a pas eu lieu en raison de la pandémie de coronavirus. Les drivers du MTV MIAW ont été nombreux et super variés. Depuis Eiza González jusqu’à ce que Maluma, en passant pour Mon Laferté Oui Juanpa Zurita.

Les MTV MIAW 2021 Ils auront comme présentateurs rien de moins que la chanteuse américano-colombienne Kali Uchis déjà l’influenceuse mexicaine Kenya Os. Comme annoncé précédemment, les prix auront la participation musicale en direct de Danna Paola, Rauw Alejandro, Christian Nodal, Gera MX, Kali Uchis, Justin Quiles et bien d’autres étoiles.

Où et quand voir le MTV MIAW 2021

Il a été confirmé que la transmission sera sur MTV Latin America ce mardi 13 juillet et ça commencera par le fameux Tapis rose à 20h30 (Mexique / Colombie), 21h30 (Chili) et 22h30 (Argentine). Parce que le mardi c’est diffusé Rive d’Acapulco 8A cette occasion, l’émission de téléréalité se déroulera à 21h (Mexique / Colombie), 22h (Chili) et 23h (Argentine). Pendant ce temps, alors vous pouvez voir le spectacle principal à 22h (Mexique / Colombie), 11 heures du soir (Chili) et 12h00 (Argentine).

Il est à noter que le Tapis Rose sera également visible sur Pluton TV tandis que toute la cérémonie sera également retransmise via Facebook en direct, pour ceux qui ne peuvent pas le voir sur la chaîne.