MTV EMA 2021 : ce sera le prix avec les performances de Måneskin et Maluma

Les récompenses internationales Ils permettent aux artistes les plus reconnus de se retrouver dans un même événement et des croisements inédits ont lieu. Et c’est ce qui se passera sur dimanche 14 novembre dans les MTV EMA 2021 qui sera effectué à partir de Hongrie au Papp László Budapest Sportaréna. Les candidatures et la voter des fans est ouvert. Par conséquent, nous passons ici en revue tout ce qui est connu jusqu’au moment du grand gala.

« Les MTV EMAs sont notre soirée la plus importante dans musique mondiale, unissant les fans de tous les coins du monde« , mentionné Bruce Gillmer, président de la musique, des talents musicaux, de la programmation et des événements de ViacomCBS. Pour sa part, Raffaele Annecchino, président et chef de la direction de ViacomCBS Networks International, a déclaré : «Avec une présence mondiale couvrant plus de 180 pays et d’innombrables cultures, le MTV EMA 2021 sera un moment incroyable pour chaque membre de notre public de se réunir pour célébrer la musique et le pouvoir qu’elle a de transcender les barrières”.

Sous la devise « Musique pour tous« , ce réseau mondial commencera à diffuser vers 14h au Mexique, 15h en Colombie et 17h au Chili, en Argentine et au Brésil. Qui sera distingué ? Justin Bieber lIl propose des nominations en concourant dans huit catégories, dont le meilleur artiste et la meilleure chanson. Ils le suivent dans le classement chat doja et Lil Nas X avec six nominations chacun. De même, ils auront cinq occasions de se consacrer Ed Sheeran, Olivia Rodrigo et Le Kid LAROI. Ce n’est pas tout, car les fans eux-mêmes pourront voter pour leurs artistes préférés : l’élection est désormais ouverte sur le site officiel des MTV EMA 2021 et se clôturera le 10 novembre.

Au cours des dernières heures, la compagnie a annoncé qui sera responsable des performances en direct. Maluma, lauréat du VMA de la meilleure vidéo latine, concourra également à ce prix et sera chargé d’encourager les personnes présentes sur scène. La pop star aussi Kim Petras, qui a ébloui dans le précédent opus de MTV avec son single L’avenir commence maintenant.

On ignore encore qui sera leur hôte et qui présentera chacun des nominés. Cependant, on sait que le groupe de rock italien participera Moneskin, qui vient de sortir son single MAMMAMIE et qu’il soit nominé dans les catégories Meilleur Groupe et Meilleur Artiste Rock. Selon MTV, de nouvelles présentations en direct seront annoncées dans les prochains jours.

+ La liste complète des nominés pour les MTV EMA 2021

– Meilleur artiste

chat doja

Ed Sheeran

Justin Bieber

Lady Gaga

Lil Nas X

Le weekend

– Meilleure Pop

Bts

chat doja

Dua Lipa

Ed Sheeran

Justin Bieber

Olivia Rodrigo

– Meilleure chanson

Doja Cat ft. SZA – Embrasse-moi plus

Ed Sheeran – Mauvaises habitudes

Justin Bieber – Peaches ft. Daniel César, Giveon

Lil Nas X – MONTERO (Appelle-moi par ton nom)

Olivia Rodrigo – Permis de conduire

Le Kid LAROI, Justin Bieber – STAY

– Meilleure vidéo

Doja Cat ft. SZA – Embrasse-moi plus

Ed Sheeran – Mauvaises habitudes

Justin Bieber – Peaches ft. Daniel César, Giveon

Lil Nas X – MONTERO (Appelle-moi par ton nom)

Normani ft. Cardi B – Côté Sauvage

Taylor Swift – saule

– Meilleure collaboration

Black Eyed Peas, Shakira – GIRL LIKE ME

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Laissez la porte ouverte

Doja Cat ft. SZA – Embrasse-moi plus

Lil Nas X, Jack Harlow – BÉBÉ DE L’INDUSTRIE

Le Kid LAROI, Justin Bieber – STAY

The Weeknd & Ariana Grande – Save Your Tears (Remix)

– Meilleur nouvel artiste

Donner sur

Griffon

Olivia Rodrigo

Rauw Alejandro

Saweetie

Le Kid LAROI

– Meilleur artiste de musique électronique

Calvin Harris

David Guetta

Joël Corry

Marshmello

Skrillex

Mafia de la maison suédoise

– Meilleur rocher

Jeu froid

Foo combattants

Imagine Dragons

Les rois de Léon

Moneskin

Les tueurs

– Meilleure alternative

Halsey

Lorde

Mitrailleuse Kelly

Vingt et un pilotes

SAULE

YUNGBLUD

– Meilleur Latino

Mauvais lapin

J. Balvin

Maluma

Rauw Alejandro

Rosalie

Shakira

– Meilleur hip-hop

Cardi B

Dj khaled

Canard

Kanye ouest

Megan toi étalon

Nicki Minaj

– Meilleure K-Pop

Bts

LISA

Monstre X

NCT 127

ROSE

À DEUX REPRISES

– Meilleur Meilleur Groupe

Bts

Imagine Dragons

Hermanos Jonas

Petit mélange

Moneskin

Sonique de soie

– Meilleur artiste push

24KGor

Fousheé

fille en rouge

Griffon

JC Stewart

JXDN

Latto

Bière de Madison

Olivia Rodrigo

Rémi Loup

SAINT JHN

Le Kid LAROI

– Les plus grands fans

Ariana Grande

ROSE NOIR

Bts

Justin Bieber

Lady Gaga

Taylor Swift

– Vidéo avec message positif

Billie Eilish – Votre pouvoir

Demi Lovato – Danse avec le diable

fille en rouge – Sérotonine

ELLE – Combattez pour vous

Harry Styles – Traitez les gens avec gentillesse

Lil Nas X – MONTERO (Appelle-moi par ton nom)

– Meilleur artiste nord-américain d’Amérique latine

Allemand

Danna Paola

Gera MX

Humbe

Sofia Reyes

– Meilleur artiste central d’Amérique latine

Camilo

J. Balvin

Karol G

Maluma

Sébastien Yatra

– Meilleur artiste sud-américain

Duki

Maria Becerra

Nicki nicole

Tini

tonnerre

– Meilleur artiste des Caraïbes

Mauvais lapin

Farruko

Guaynaa

Natti Natacha

Rauw Alejandro

– Meilleur artiste aux États-Unis

Ariana Grande

chat doja

Lil Nas X

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

